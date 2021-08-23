Cristian Romero: Messi beni Barcelona'ya aldırmak istedi

Messi’nin dileği gerçeğe dönüşseydi, kariyerine Premier Lig’de devam eden Cristian Romero için her şey çok farklı olabilirdi.

Tottenham’ın yeni transferi Cristian Romero’ya göre, Lionel Messi Barcelona’dan ayrılmadan önce vatandaşını Camp Nou’ya getirmek için girişimde bulunmuş.

Ancak ne Romero’nun Barcelona’ya transferi gerçekleşti, ne de Messi yuvada kalabildi. Barcelona ile sözleşmesini uzatması beklenen Messi, Katalan ekibinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürpriz bir şekilde Paris Saint-Germain’e imza atmıştı.

Milli takımda Messi ile birlikte Copa America zaferi yaşayan Romero ise 50 milyon euro bonservisle Atalanta’dan Tottenham’a transfer oldu.

Ne söyledi?

Radio AM 550’ye konuşan Romero, transfer döneminin başında yaşananları anlattı.

“Messi’nin beni takımında görmek istemesi, Barcelona’ya gelmemi arzu etmesi harika.”

“PSG inanılmaz bir takım kurdu. Leo’nun Barcelona’dan ayrılma şekli beni biraz üzdü, sonuna kadar orada kalacağını düşünüyordum.”

“Ona her şeyin en iyisini diliyorum. Messi harika bir insan. Umarım diğer Arjantinlilerle birlikte Fransa’da tüm kupaları kazanır.”

Romero, milli takım tecrübesi ve kazandıkları kupa için Messi’ye teşekkür etti.

“Milli takımda onunla ve takımdaki diğer oyuncularla paylaştığımız her şey için Messi’ye minnettarım.”

Juventus'ta tutunamamıştı

2019’da 26 milyon euro bonservisle Genoa’dan Juventus’a transfer olan Romero, İtalyan devinde kadroya girmekte zorlanmış ve önce Genoa’ya, ardından Atalanta’ya kiralanmıştı.

16 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak bu yaz Romero’nun bonservisini alan Atalanta, Arjantinli savunmacıyı 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Tottenham’a kiraladı.

Arjantin milli takımıyla ilk maçına bu yaz Dünya Kupası elemelerinde çıkan Romero, Copa America'da ise Brezilya ile oynanan final de dahil olmak üzere üç maçta forma giydi.

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