Maurizio Sarri'nin Chelsea'deki geleceği bundan sonraki üç maça bağlı

Maurizio Sarri, Chelsea'deki işini kurtarmak istiyorsa, gelecek üç maçı kazanmak zorunda.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Maurizio Sarri önündeki üç maçta olumlu sonuçlar elde edemezse, görevden alınacak ve yerine geçici bir menajer getirilecek.

2019'un başından bu yana istikrarsız sonuçlar alan Sarri, oldukça baskı altında. Son olarak, FA Cup Beşinci Tur'unda evinde Manchester United'a da 2-0 mağlup olan Chelsea'de oklar gittikçe Sarri'yi göstermeye başladı.

Chelsea'de işler önümüzdeki üç maçta da yoluna girmezse, Sarri'nin yerini geçici olarak yardımcısı Gianfranco Zola ya da Eddie Newton alabilir.

Newton, bu yaz Antonio Conte'nin görevden ayrıldığı ve yerine Sarri'nin geldiği ara dönemde bir süreliğine takımı çalıştırmıştı.

Pazar günü Lig Kupası finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea'de Sarri'nin geleceğini, bu maçın yanı sıra önümüzdeki hafta Premier Lig'de karşılaşacağı Tottenham maçının neticesi de belirleyecek.



