Maurizio Sarri: Pep Guardiola ve ben, Arrigo Sacchi'nin çocuklarıyız

Premier Lig'de bu hafta sonu Pep Guardiola ile karşı karşıya gelecek Maurizio Sarri, maç öncesinde Arrigo Sacchi'nin üzerlerindeki etkisinden bahsetti

Chelsea menajeri Maurizio Sarri, kendisinin ve pazar günü karşılaşacakları Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın her şeyi Arrigo Sacchi'den öğrendiklerini söyledi ve üçünün haziran ayında yedikleri akşam yemeğinden bahsetti.

Maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Guardiola ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu belirten Sarri, "Umarım o da benim hakkımda hem bir antrenör hem de bir arkadaş olarak iyi konuşur," dedi.

"Arrigo Sacchi'den çok şey öğreniyoruz, çünkü o hep bizimle," diyen Sarri, "Sacchi'yle konuşmak çok ilginçtir. Guardiola da ben de Sacchi'nin çocuklarıyız," ifadelerini kullandı.

Sarri, Guardiola ve Sacchi, en son haziran ayında Milano'da birlikte akşam yemeği yemişti.

Guardiola da daha önce yaptığı açıklamada, "Arrigo Sacchi ve Johan Cruyff'un yönetiminde çalışan pek çok oyuncunun sonradan antrenör olması tesadüf değil. Çünkü onların zihinleri açıktır. Sacchi ve Cruyff, bize yeni bir futbol sevgisi verdi," şeklinde konuşmuştu.