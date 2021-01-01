Maurizio Sarri Fenerbahçe ile görüşmemiş

Maurizio Sarri, aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu çok sayıda takımdan gelen teklifi geri çevirdi.

Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra döndüğü ülkesinde Juventus ile de Serie A'yı kazanan Maurizio Sarri, bir yıllık aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basına göre önümüzdeki sezon yeniden futbola dönmeyi planlayan Sarri şu ana dek kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi.

La Gazzetta dello Sport bu sezon takım çalıştırmayan ve hem İtalya'dan hem de yurt dışından gelen çok sayıda teklifi geri çeviren ve Figline'de inzivaya çekilen Sarri'ye teklif yapan takımlar arasında bir Türk takımının da olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe ile görüşmedi

Habere göre Fransız ekibi Marsilya'nın teklifini 10 dakikalık bir görüşme sonrasında reddeden Sarri, Fenerbahçe'nin de ilgisine rağmen sarı-lacivertli takımla görüşmek istemedi.

Eski takımı Napoli ile Serie A'nın köklü takımlarından Fiorentina'dan gelen teklifleri de geri çeviren Sarri bu sezon takım çalıştırmama konusunda oldukça kararlı bir duruş sergiledi ve şampiyonluğa rağmen Juventus'tan gönderilmesini sindirmeye çalıştı.

Juventus ile masaya oturacak

Juventus ile sözleşmesi sürdüğü için 7 milyon euro'luk yıllık ücretini kazanmaya devam eden Sarri, önümüzdeki günlerde Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile masaya oturacak ve sözleşme detaylarını görüşecek.

Sarri'nin bu doğrultuda yeni bir takımla anlaşsa bile Juventus'tan para kazanmaya devam edecek ancak 7 milyonluk yıllık ücreti 4 milyona düşecek.

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