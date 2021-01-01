Pep Guardiola: Acı çekeceğimizi anlamalılar

İspanyol menajer, oyuncularından PSG rövanşının zorluklarına hazır olmalarını istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yine muazzam bir randevu bizi bekliyor. Manchester City ve Paris Saint-Germain, rövanş mücadelesinde bu akşam karşı karşıya geliyor.

Dev maç öncesi gözler yine hocaların üzerindeydi. Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İngiliz kulübünün tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynama şansını kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Barcelona ile bu kupaya iki kez uzanan İspanyol menajer, takımının tüm sezondaki gibi bir özgüvenle sahada olmasını istiyor.

Ne söylendi?

Karşılaşma öncesi düzenenen basın toplantısında konuşan Guardiola, şunları söyledi:

"Kendi oyunumuzu oynayarak bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz, iyi olacağını hissediyorum.

"Oyuncular bunun büyük bir savaş olacağını, acı çekeceğimiz anların yaşanacağı zorlu bir oyun olacağını anlamalılar, ancak iyi tepki vereceğimizden ve kendimizi göstereceğimizden oldukça eminim.

"Yapabileceklerini gözlerinde canlandırmaları gerekiyor. Yapmamız gereken, son yedi ayda yaptıklarından farklı değil, oraya gidin, oyunumuzu oynayın ve kazanın.

"Özel bir şey talep etmeyeceğiz. Premier Lig'de, PSG ile aynı seviyede zorlu maçlar yaşadık."

Ne olmuştu?

Manchester City, yarı finalin ilk maçında Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Henüz 15. dakikada Marquinhos'un kafa golüyle geriye düşen İngilizler, ikinci ayarı daha iyi bir oyun oynadı ve skoru ele geçirdi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri 64. dakikada Kevin de Bruyne'nin orta şut karışımı yaptığı bir vuruşla maça dengeyi getirdi. 71. dakikada ise Riyad Mahrez, serbest vuruştan ağları sarsarak Manchester City'yi 2-1'lik galibiyete taşıdı.

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Manchester City'nin avantajı, Parc des Princes'teki ilk maçta güçlü bir ikinci yarı performansı üzerine kuruldu.

Guardiola, bu sezon Avrupa'da Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih deplasmanlarında galip gelen PSG'nin Etihad Stadyumu'nda da zorluk çıkarmasını bekliyor.

"Paris'teki ikinci yarıda oynadığımız gibi bir oyunu, rövanşta 90 dakika boyunca oynamayı beklemiyorum. Oynamak istediğimiz yerde, ne kadar hızlı oynadığımız, oldukça önemli olacak."

"Bundan sonrası oyunculara ait. Hepimizde, hayatımız boyunca güzel bir şey yapma ve sonsuza dek hatırlanma arzusu var. İleriye doğru bir adım atmalıyız ve oyuncular, takımın oyunu kazanmasına bireysel olarak yardım etmeliler.

"Tecrübelerime göre, yarı finaller her zaman zordur, ilk maçın sonucuyla oynarsınız, finali düşünürsünüz, yapmanız gereken şeyi unutabilirsiniz."