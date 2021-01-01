Matthijs De Ligt aşı olmuyor: Benim vücudum benim kararım!

Juventus'un dünyaca ünlü stoperi koronavirüs aşısı olmayı reddettiğini açıkladı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'un ve Hollanda Milli Takımı'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Matthijs De Ligt aşı olmuyor: Benim vücudum benim kararım! De Ligt yaklaşan Euro 2020 öncesinde oldukça şaşırtıcı bir karara imza attı.

21 yaşındaki stoper şampiyonanın güvenlik protolünün bir parçası olan koronavirüs aşısını olmayı reddettiğini açıkladı. Ocak ayında enfekte olan hastalığı oldukça hafif geçiren De Ligt, yeniden sahalara dönmeden önce bir süre karantinada kalmıştı.

De Ligt ne söyledi?

ESPN'e yaptığı açıklamada Aşı olmanın zorunlu olmadığının altını çizen De Ligt, herkesin kendi vücudundan sorumlu olduğunu belirtirken, transfer söylentilerine de açıklık getirdi:

"Enfeksiyon riski her zaman var. Herkes kendi vücuduyla ilişkin kararı kendi vermeli ve ben aşı olmadım. Zaten zorunlu da değil.

"Barcelona'ya transfer olacağım yönündeki söylentilere gelince... Juventus'taki sezonumuz çok kolay geçmedi İtalya'da oldukça mutluyum ve çıkan haberlerin mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

"Juventus'ta sudaki bir balık gibi mutluyum. Maddi problemlerle boğuşan birçok kulüp var ama Juventus'un bunlardan biri olup olmadığını kulüp yönetimine sormalısınız.

"Barcelona ile ilgilenmiyorum ve Juventus dışında benim için önemli bir kulüp yok."

Hollanda'nın en önemli isimlerinden

Juventus'taki ilk sezonunda 29 maçta şans bulan ve Maurizio Sarri yönetiminde kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan genç oyuncu, Andrea Pirlo'nun da en fazla forma verdiği oyunculardan biriydi.

Juventus'un geniş stoper rotasyonuna rağmen bu sezon toplamda 36 maçta oynayan De Ligt, Virgil van Dijk'in yokluğunda Hollanda'nın Euro 2020'deki en önemli savunmacısı olacak.

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