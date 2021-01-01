UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin: Önümüzdeki 10 yıl içinde Süper Lig olmayacak

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, önümüzdeki on yıl içinde başka bir Süper Lig projesi olmayacağına inanıyor.

UEFA başkanı Aleksandr Ceferin, Süper Lig projesi ve gündemde yer alan final-four fikri hakkında konuştu.

Fransız gazetesi L'Equipe 'e konuşan Ceferin, Süper Lig'den ayrılmayan üç takım Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a bir kez daha suçlamada bulunmayı da ihmal etmedi.

Aleksandr Ceferin ne dedi?

"Bazı kulüplerin öncülük ettiği bir komplo sonunda Süper Lig'in kurulduğunu öğrendiğim güne pişmanım. Ama sonuçta bunun olması çok iyi, çünkü Avrupa futbolundaki durumu netleştirdi."

"Çok stres altındaydım ama sonunda işler normale döndü."

"Asla asla dememelisin ama bence bu proje en az önümüzdeki on yıl tekrar masaya yatırılmaz."

"Gelecekte Şampiyonlar Ligi formatında bir final-four fikri hakkında tartışıyoruz, ancak karar verilmedi. Geçen yıl Portekiz'de oynanan 'sekizli finali' beğendik. Ama iki haftadan fazla sürdü ve bu çok uzundu."

"Final-four'un avantajları ve dezavantajları var. Festivaller gibi diğer etkinliklerle tamamlanan bir haftalık futbol harika bir organizasyon olabilir."

"Ele alınması gereken finansal ve pazarlama sorunları var. Ama ben şahsen bunun olmasını istiyorum. Harika olabilir. Doğru yapılırsa gelir açısından da verimli olur. Fakat herkes kendi bakış açısını anlatmalı."

İlk final-four İstanbul'da olabilir

Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktı. Ancak, koronavirüs salgınından dolayı final Portekiz'in Porto şehrine alındı.

UEFA'nın, yakın bir zamanda Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi finali vereceği son dönemde sıkça çıkan haberler arasında.

Avrupa futbolunun patronu, kulüpler düzeyinde kıtanın bir numaralı kupasıda dörtlü final oynatma kararı alırsa İstanbul'da dört takımın yer alacağı bir final organizasyonu düzenlenebilir.

Belirlenen takvimde 2022 finali Petersburg'da, 2023 finali Münih'te, 2024 finali Wembley'de oynanacak. Fakat bu finallerden birinin İstanbul'a verilmesi muhtemel ihtimaller arasında duruyor.

Deplasman golü de kalkabilir

Öte yandan Avrupa futbolunda çıkan son haberlere göre UEFA, deplasman golü kuralında değişikliğe gidebilir.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Porto'da toplanan UEFA yetkililerinin masasındaki maddelerden biri bu kuralın kaldırılması oldu.

Kural 1965-66 sezonundan bu yana, yaklaşık yarım asırdır yürürlükte.

Uzun zamandır tartışılan kural, bu sezon çok daha fazla tepki çekti. Pandemi nedeniyle birçok maçta taraftarların olmamasına ve bazı karşılaşmaların tarafsız sahada oynanmasına rağmen kural geçerli kaldı. Bu da özellikle çeyrek finalde oynanan Bayern Münih - PSG eşleşmesi gibi bazı maçlarda kuralın masaya yatırılmasına neden oldu.