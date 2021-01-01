Küme düşme kalkacak mı? Süper Lig'de takım sayısı kaç olacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi merak edilen soruları cevaplandırdı.

Geçen sezon sona erdikten sonra küme düşmenin kaldırılma kararının alınması, bu yaz gözlerin yerinden TFF'ye çevirilmesine neden oldu.

Profesyonel liglerde küme düşen takımların hepsi, benzer bir uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini istedi. Ayrıca üst lige çıkma hakkını son anda kaçıran takımların da bu yönde talepleri oldu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili olarak Milliyet'ten Cemal Ersen'e konuştu.

Özdemir hem bu konuyu hem de gündemde cevapsız kalan birçok soruyu masaya yatırdı.

Nihat Özdemir ne dedi?

“Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı.Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği’nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık."

"Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın."

"Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig’deki takım sayısını 18’e düşürmeyi hedefliyoruz.”

"Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz."

“Fırat Aydınus, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz."

"Bu sezon 420 maç oynandı. 206 VAR müdahalesi olmuş. Rakamlar gösteriyor ki maç sayısı artmasına karşın müdahale oranı azalmış. VAR’ın kullanımı standartlara oturunca, faydaları da artacaktır. VAR kadrosu oluşturmak için de çalışmalarımız sürüyor.”

"Önce Fenerasyon dediler, sonra Galatasaray’ın önünü açıyor dediler, bir süre sonra Beşiktaş’a destek oluyorlar dediler. Kendilerince yazdılar. Tutmayınca söylediklerini yutup, diğerini yazdılar. Onlara en güzel cevabı sahadaki futbolcular ve hakemlerimiz verdi. Son üç haftaya üç takım da şampiyonluk ihtimaliyle girdi. Üç takımın da eline şampiyon olma fırsatı geçti."

"Yeni sezonla birlikte, biz de taraftarların tribünde olmasını istiyoruz. Çok özledik. Sezon içinde, zaman zaman seyirci kararı aldık, ancak vaka sayılarının artış göstermesi kararlarımızı değiştirdi."

"Önce, stat kapasitesinin belirli oranı ile başlayabiliriz. Aşılamanın artışı, vaka sayılarının azalması ile inşallah bir süre sonra dolu tribünler önünde maçlarımızı oynatırız."

“Sportif olarak en çok canımı sıkan, Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç’i mağlup ettikten sonra evimizdeki Letonya beraberliği oldu. 3-1 önde olmamızın avantajını değerlendiremedik ve Letonya’ya karşı yine galip gelemedik. Üçte üç ile başlasak, harika olurdu, ancak yine de grupta lideriz."

"Yorulduğumuz, uykusuz kaldığımız zamanlar oldu; tüm bunları yaşarken, eleştirildiğimiz, hakaretlere uğradığımız, iftiralara maruz kaldığımız zamanlar oldu. Bunlardan dolayı, üzüldüm, kızdım, darıldım, ancak pişman olmadım."

"TFF Genel Kurulunun bana ve arkadaşlarıma verdiği sorumluluğu görev süremin sonuna kadar devam ettireceğim. Sonrası için şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz.“

Önümüzdeki sezon liglerde kaç takım olacak?

Geçen sezonu 21 takımla tamamlayan Süper Lig'de dört takım küme düştü. 1.Lig'den ise Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay Süper Lig vizesi aldı. Böylece önümüzdeki sezon Süper Lig'de 20 takım mücadele edecek.

TFF 1.Lig'de ise üç takım küme düştü, üç takım da Süper Lig'e çıktı. Ayrıca Süper Lig'den dört, 2.Lig'den de üç takım yeni sezonda 1.Lig'de yer alacak. Bu da takım sayısının 19 olacağı ve her hafta bir takımın bay geçeceği anlamına geliyor.

Öte yandan TFF 2. Lig 39, TFF 3. Lig 55 takımın katılımıyla oynanacak.