Massimiliano Allegri Juventus'un Alex Ferguson'u olacak

Juventus üst üste dokuz şampiyonluğun beşinde imzası bulunan Massimiliano Allegri'yi yeniden göreve getirmeyi planlıyor.

Serie A'da son dokuz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon Andrea Pirlo yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve sezonun bitimine beş hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisinde yer alan Juventus'ta gelecek sezon planlamasına başlanırken, İtalyan basınının iddiasına göre Pirlo'nun günleri artık sayılı.

Büyük yetkilerle gelecek

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre önümüzdeki sezon takımı eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'ye emanet etmeyi planlayan Juventus, 53 yaşındaki teknik direktörle bu defa farklı bir yola girecek. Juventus ile beş sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Allegri bu defa çok daha büyük yetkilerle göreve gelecek.

Siyah-beyazlı takımın futbol yönetiminin emanet edildiği sportif direktör Fabio Paratici ve kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved'e göre daha geniş yetkilerle göreve gelecek olan Allegri, planlamaya göre Juventus'un Alex Ferguson'u olacak.

Teklife sıcak bakan deneyimli teknik direktörün kulüpten ayrılmasına rağmen başkan Andrea Agnelli olan sıcak ilişkisini sürdürmesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

Paratici ve Nedved ayrılabilir

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Luis Suarez'in Juventus'a transferine ilişkin devam eden dava nedeniyle kısa bir süre görevden ayrılması beklenirken, bu ayrılığı Pavel Nedved'in vedasının takip etmesi bekleniyor.

Yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Juventus, bu yapının merkezine ise Allegri'yi koymayı hedefliyor.

Kariyerinde biri Milan ile beşi Juventus ile olmak üzere altı Serie A şampiyonluğu bulunan Allegri, Juventus ile iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak en büyük kupayı İtalyan ekibinin müzesine getirmeyi her iki maçta da başaramamıştı.

Allegri, 2018-2019 sezonu şampiyonluğunun ardından görevi bir başka İtalyan Maurizio Sarri'ye teslim etmişti.

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