Metzelder'e çocuk pornografisi cezası

Bir dönem Real Madrid, Dortmund ve Schalke gibi takımlarda forma giyen Metzelder, çocuk pornografisi bulundurmak ve dağıtmak suçundan ceza aldı.

Christoph Metzelder, Alman futbolunun, yakına tarihte futbolu bırakan en önemli savunmacılarından biri.

2014 yılında aktif futbol yaşantısına son veren Metzelder hakkında, Düsseldorf savcılığı, çocuk pornosu bulundurmak ve dağıtmak iddialarıyla dava açmıştı.

Geçtiğimiz yıl iki kadın, Metzelder'in kendilerine çok sayıda çocuk pornosu gönderdiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bunun üstüne eski Alman futbolcunun evinde aramalar yapılmıştı.

Suçunu itiraf etti

Çıkardılığı mahkemede konuşan Metzelder, çocukların ve yetişkin kişilerin içinde bulunduğu çok sayıda ahlak dışı içeriği başkalarıyla paylaştığını itiraf etti.

"Derin ahlaki bir suç işledim. Verilecek cezayı kabul ediyorum."

Mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılan Metzelder'in cep telefonunda 30 farklı çocuğa ait 297 adet pronografik dosya tespit edildi. Bu dosyaların yanı sıra üç farklı kadına ait mahrem görüntüleri de bulundu.

Metzelder'in kariyerinden satırbaşları

2000 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Metzelder, yedi yıl sarı - siyahlı takımın formasını giydi. 2007 yılında Real Madrid'e katılan başarılı savunmacı üç yıl İspanya'da kaldı.

Real Madrid'in ardından Schalke'nin yolunu tutan Metzelder, 2010 yılında futbolu bıraktığı TuS Haltern takımının yolunu tutmuştu.

Christoph Metzelder, Almanya Milli Takımı'nın formasını ise 47 kez giymişti.