Juventus'ta Luis Suarez krizi! Yargı önüne çıkıyorlar

Juventus yönetimi transferini gerçekleştiremedikleri Uruguaylı golcüye ilişkin bir soruşturmada zor durumda kaldı.

Serie A'da ligin bitimine beş hafta kala lider Inter'in 10 puan gerisine düşen son dokuz sezonun şampiyonu Juventus'ta sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor.

Juventus hem yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun hem de teknik direktörü Andrea Pirlo'nun gelecekleri belirsizliğini korurken, şimdi de Luis Suarez davasıyla boğuşuyor.

Son günlerde Avrupa Süper Ligi projesinin hayal kırıklığıyla noktalanmasıyla sarsılan İtalyan devi ve yönetim kurulu üyeleri, bu kez de sezon başında Barcelona'dan ayrılarak La Liga'nın lideri Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez'e ilişkin açılan soruşturma kapsamında zor bir durumda kaldı.

Sorular önceden alındı mı?

Barcelona'dan ayrılığı sürecinde Suarez'e teklif yapan Juventus, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya varmıştı.

Serie A'da yabancı futbolcu statüstünde oynamamamak için İtalyan vatandaşlığı sınavına giren Suarez, bu sınavda başarısız olunca, oyuncu Atletico'ya transfer olmuştu.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı Luis Suarez'in İtalyan vatandaşlığı sınavına girişi sürecinde oyuncunun kendisine yönetilecek soruları önceden öğrenmesi gibi bir takım usulsüzlükler yaşandığı iddiasıyla soruşturma açarken, açılan soruşturmada Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin yargı önüne çıkartılması bekleniyor.

La Stampa ve La Repubblica'da yer alan haberlerde Juventus'un avukatları Maria Turco ve Luigi Chiappero'nun da soruşturma kapsamında olduğu öne sürülüyor.

Andrea Agnelli ne söyledi?

Juventus'un son günlerde yaptığı çıkışlarla Avrupa futbolunun gündemine oturan başkanı Andrea Agnelli, Suarez'in vatandaşlık sınavına girdiğini basın aracılığıyla öğrendiğini söyledi:

"Suarez'in İtalyan vatandaşı olabilmek için bir sınava girdiğini basın aracılığıyla öğrendim. Bunun için kendisini aradığımı hatırlıyorum ancak konuya dair başka bir bilgim yok.

"Juventus'ta bu gibi operasyonları sportif direktör Fabio Paratici yönetir. Oyuncuların sözleşmeleri gibi konularda bütçemiz doğrultusunda geniş yetkileri var. Beni de zaman zaman gelişigüzel bir şekilde bilgilendiriyor.

"Suarez'in bir sınava girdiğini gazetelerden okudum ve bu fedakarlığı için teşekkür ettim. Kulübün Suarez'in İtalyan vatandaşlığına geçmesi için yürüttüğü herhangi bir çalışmadan haberdar değilim."

Sözleşme teklifi

İtalyan savcılara göre Juventus'ta o dönem görev yapan Maurizio Lombardo, Luis Suarez ile 6 milyon euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren bir sözleşme teklifi karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Golcü oyuncu Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde 500 bin euro, Serie A şampiyonluğu halinde 150 bin euro ve sezonu 15 golle tamamlaması halinde 150 bin euro kazanacaktı ancak yıldız oyuncunun İtalyan vatandaşlığıyla ilgili problemler çıkınca bu transfer iptal edildi.

Asistan detayı

Savcılığın oluşturduğu dosyada Fabio Paratici ve Maurizio Lombardo arasındaki görüşmelere de yer verildi.

Lombardo'nun vatandaşlık sınavı için randevu alma konusundaki zorluklardan şikayet ettiği ikili görüşmede Fabio Paratici'nin sinirlenerek, "Biz Juventus'uz ve valilik bizi kabul etmiyor." dediği belirtidi.

Bu görüşmenin ertesi günü problemin çözülürken, bu problemi çözen kişinin süreçten haberinin olmadığını belirten Andrea Agnelli'nin asistanı Dina Moschillo olması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

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