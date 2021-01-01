Xabi Alonso futbol tarihinin en unutulmaz gecelerinden birini anlattı: İstanbul'da utandım!

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan efsane futbolcu, Milan ile oynadıkları finalde yaşadıklarına değindi.

Kariyeri boyunca birçok büyük takımın formasını giyen Xabi Alonso, uzun ve başarılarla dolu futbol kariyerinin en unutulmaz anlarından birini 2005 yılında İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Liverpool formasıyla Milan'ı mağlup ederek kazandıkları Şampiyonlar Ligi gecesini unutamadığını söyleyen Alonso, o gece yaşadıklarını anlattı.

Xabi Alonso ne söyledi?

O dönemki takım arkadaşı Jamie Carragher'ın podcast programına katılan Xabi Alonso, ilk yarısını 3-0 yenik kapadıkları karşılaşmanın devre arasında hissettiklerini paylaştı:

"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sadece bir maç uzaktaydık ve bu fırsatı bu kadar kolay bir şekilde harcayamayacağımızı düşünerek kendime kızdım.

"İlk yarıdaki performansımız gerçekten utanç vericiydi ve bu utancı hissettim. Taraftarların tepkisi bizim için önemliydi ve onlara unutamayacakları bir gece yaşatmak istedik."

Ne olmuştu?

Rafael Benitez yönetiminde Leverkusen, Juventus ve Chelsea'yi eleyerek İstanbul'da oynanan finalde yer almaya hak kazanan Liverpool, 22 Mayıs 2005'te oynanan finalde Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Milan'ın rakibi olmuştu.

Maçın henüz ilk dakikasında Paolo Maldini'nin golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool ilk yarııy 39 ve 43'te Hernan Crespo'nun attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 geride tamamlamıştı. İngiliz takımı 54'te Steven Gerrard, 56'da Vladimir Smicer ve 60'ta Xabi Alonso'nun golleriyle finalde unutulmaz bir geri dönüşe imza atmıştı.

Polonyalı kaleci Jerzy Dudek'in yıldızlaştığı penaltı vuruşlarıyla kupaya uzanan Liverpool, uzun yıllar unutulmayacak 120 dakika sonunda kupanın sahibi olmuştu.

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