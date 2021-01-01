Paris Saint-Germain'in 'imkansız' hayali: Ronaldo, Messi, Neymar

Paris Saint-Germain'in sahibi Al-Khelaifi küresel etkiye sahip unutulmaz bir grup oluşturmak istiyor. Bunun için de Ronaldo ve Messi'ye ihtiyacı var.

Hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo'nun gelecek sezonda hangi takım forması giyeceği henüz kesin değil.

Barcelona'da yeni yçnetim Messi'nin sözleşmesini uzatmak için hesaplar yaparken bir yandan Arjantinli yıldız için Avrupa'nın diğer devleri köşede bekliyor. Juventus'taki durumu belirsiz olan Cristiano Ronaldo için de aynı şey geçerli. Portekizli yıldızın adı transfer dedikodularına sık sık karışıyor.

Paris Saint-Germain bugüne kadar finansal gücüyle dikkat çekici hamlelerde bulundu. Ancak Fransız devi bu kez unutulmaz bir plana sahip. Futbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmek istiyorlar.

Paris Saint-Germain'in planı ne?

Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi; futbol dünyasının üç büyük yıldızı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'ı aynı takımda oynatmak istiyor.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ya da Paris Saint-Germain'den birine gitmek için karar vereceği konuşuluyor. Lionel Messi'ye daha önce de talip olan Fransız kulübü sözleşmesi bitecek Arjantinli oyuncudan da vazgeçmiş değil.

Kylian Mbappe ile yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan Fransız kulübü, Real Madrid'e gitmek isteyen oyuncudan elde edeceği geliri bu plan doğrultusunda kullanmayı düşünüyor.

PSG'nin planı neden imkansız?

PSG'nin üç yıldızı buluşturma planındaki en büyük engel UEFA'nın finansal kriterleri.

Şu anda hiçbir kulüp bu üç yıldızın maaşını karşılayabilecek şartlara sahip değil. Bu nedenle PSG'nin bu planı şimdilik yalnızca bir hayal olarak bekliyor.

Ancak sezon sonunda oluşacak transfer iklimine ve alım satımlara göre Nasser Al-Khelaifi bu hamlesini gerçekleştirebilir.

Daha fazlası