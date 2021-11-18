Mario Balotelli'nin çılgın planı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidecek!

Mario Balotelli önümüzdeki dönemde yeniden İtalya Milli Takımı'nın formasını giymenin hayalini kurduğunu söyledi.

İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran eski teknik direktörü Roberto Mancini ile harika bir ilişkisi olduğunu belirten Balotelli, milli takıma dönebileceğine inandığını söyledi.

Balotelli ne söyledi?

Twitch'te yayın yapan OcwSport kanalına konuk olan deneyimli golcü, Mancini'nin kendisinden beklentilerini açık bir şekilde söylediğini belirtti:

"Mart ayında yeniden milli takıma çağrılmak hayal gibi. Eğer gerçekleşirse, Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim. Yeterince iyi olmam halinde yeniden milli takıma dönebileceğimi biliyorum. Mancini ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu.

"Onunla konuştum ve benden milli takıma dönmem için bazı talepleri oldu."

Adana Demirspor'un durumunu da masaya yatıran Balotelli iyi bir kadroya sahip olduklarını ve ligi mümkün olabilecek en üst sırada tamamlamak istediklerini söyledi.

İtalya Milli Takımı'na yönelik eleştirilere de değinen Balotelli, "Takım üst üste kazanma rekorları kırdı ama ilk yenilgide eleştiriler başladı. Biraz iyimserliği hak ediyorlar" dedi.

Balotelli bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor beş gol atarken, iki de asist yapmıştı.

Roberto Mancini ile daha önce Manchester City'de birlikte çalışan Balotelli, İtalya Milli Takımı için oynadığı 36 karşılaşmada rakip filelere 14 gol atarak iz bırakmıştı.

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