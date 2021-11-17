Cyle Larin rekor gecesinde Cristiano Ronaldo ve Messi'yi geçti

Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı'nın golcüsü Cyle Larin, Dünya Kupası bileti alabilmek için Meksika karşısında her şeyini ortaya koydu.

2022 Katar Kuzey Amerika Elemeleri'nde Kanada kritik bir mücadelede Meksika'yı ağırladı.

Grubunda birinci sırada yer alan Kanada güçlü rakibi Meksika'yı Cyle Larin'in iki golüyle devirirken Beşiktaş'ın yıldızları Larin ve Atiba Hutchinson için rekor gecesi oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncusu iki golüyle birlikte ülkesinde 21 yıllık bir hasreti dindirdi. 2000 yılından bu yana Meksika'yı mağlup edemeyen Kanada rakibi karşısında çok uzun yıllık bir şanssızlığı kırmış oldu.

Cyle Larin ne başardı?

Son yıllarda performansını geliştiren ve geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cyle Larin, Meksika karşısında milli takımdaki gol sayısını 22'ye yükseltti.

Böylece Kanadalı eski futbolcu Dwayne de Rosario'nun 81 maçta kaydettiği milli takımın en golcüsü rekorunu egale etmiş oldu. Larin ise aynı gol sayısına 44 maçta ulaştı.

Milli forma ile maç başına 0.5 gollük istatistik tutturan Cyle Larin, bir gol daha atması durumunda Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olacak.

Cyle Larin, Cristiano Ronaldo ve Messi'yi geçti

2021 takvim yılı içinde milli formayla 14 gole ulaşan Cyle Larin birçok dünya yıldızını da geride bıraktı.

Aynı yıl içinde Kylian Mbappe 8, Lionel Messi 9, Robert Lewandowski ve Romelu Lukaku 11, Cristiano Ronaldo ise 13 gol kaydederken Larin hanesine 14 gol yazdırdı.

📆 𝟐𝟎𝟐𝟏:



🇨🇦 Cyle Larin 𝟏𝟒 Gol

🇵🇹 Cristiano Ronaldo 𝟏𝟑 Gol

🇧🇪 Romelu Lukaku 𝟏𝟏 Gol

🇵🇱 Robert Lewandowski 𝟏𝟏 Golpic.twitter.com/BIAnGj8GVL — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 17, 2021

Bu alanda Kanadalı golcünün önündeki iki isim attıkları 16 gol ile Memphis Depay ve Harry Kane oldu.

Atiba Hutchinson ne başardı?

Kanada için önemli bir viraj olan gecede bir rekoru da Beşiktaş'ın diğer yıldızı Atiba Hutchinson kaydetti.

Atiba Hutchinson, Meksika karşısında Kanada formasıyla 90. maçında görev aldı ve Kanada tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Kanada, 2022 Dünya Kupası'na gidebilecek mi?

Tarihinde daha önce bir kez Dünya Kupası'na gidebilen Kanada bunu 1986'da yaşamıştı. Kuzey Amerika ülkesi hasretini 36 yıl sonra dindirmeye yakın.

Eleme grubunda geride kalan 8 haftada yenilgisiz tek takım konumundaki Kanada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 16 puanla zirvede yer alıyor. Kanada'yı 15 puanla ABD, 14 puanlı Meksika ve Panama takip ediyor.

Kuzey Amerika Elemeleri'nde grubu ilk üçte bitiren ülkeler Dünya Kupası'na gidecek. Dördüncü takım ise play-off oynayacak.

Eleme grubunun bitimine 6 maç kala liderliğini sürdüren Kanada, Dünya Kupası hasretini sona erdirmek ve Katar bileti almak istiyor.

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