Miralem Pjanic, nargile ve alkol iddialarını yalanladı: "Bu eski bir fotoğraf"

Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda evinde Finlandiya’ya 3-1 yenilen Bosna Hersek, bu sonuçla Dünya Kupası’na katılma şansını yitirmişti.

Miralem Pjanic’in Finlandiya maçından önce çekildiği iddia edilen görüntüleri ise, oyuncunun başını derde sokmuştu.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦



Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz — BH live 🇧🇦 (@BHlive_official) November 16, 2021

Ne yaşandı?

Görüntülerde nargile içerken ve alkol alırken görülen Pjanic’in maçtan önceki gece geç saatlere kadar eğlendiği öne sürülmüştü.

Finlandiya maçında 66. dakikada oyundan çıkarken taraftarların tepkisiyle karşılaşan Pjanic, Bosna Hersek’in Salı günü Ukrayna ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.

Pjanic ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Ivaylo Petev, yıldız oyuncuya kamptan ayrılması yönünde alınan kararı iletti.

Pjanic’ten açıklama geldi

Ancak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pjanic, olayın bu şekilde gerçekleştiğini yalanlayan sözler kullandı.

“Bu haberleri resmi olarak yalanlıyorum. Oynamama kararını teknik direktörümle ortaklaşa aldık. Bu arada, o eski bir fotoğraf.”

Miralem Pjanic bu sezon ne yaptı?

Siyah-beyazlılar'a sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak katılan Bosna Hersekli oyuncu şimdiye kadar toplamda 8 maçta görev aldı

Sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçıran Pjanic oynadığı maçlarda toplam 4 asist yaptı. Pjanic bu asistlerin 2'sini ligde, 2'sini de Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

2008'den bu yana Bosna Hersek forması giyen Pjanic ülkesi adına bugüne kadar 103 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

Miralem Pjanic, Bosna Hersek'in 2014 Dünya Kupası'ndaki kadrosunun da bir parçasıydı ve yıldız futbolcu turnuvayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.