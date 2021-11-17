Mesut Özil: Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini izleyerek büyüdüm, inşallah orada üç puanı alacağız

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

FB TV' ye konuşan Mesut, Galatasaray maçı için heyecanlı olduklarını belirtti.

Ne söyledi?

“Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?” sorusuna yıldız oyuncu, “Tabii ki zirvede. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız” yanıtını verdi.

“Almanya’da derbileri izlerdik”

Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, “Ya evde aileyle ya da Almanya’da kahvehanelere giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabii Fenerbahçe ’yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk” dedi.

"Her zaman hayâlimdi"

"Fenerbahçe formasıyla oynamak sana neler hissettiriyor?" sorusuna yanıt veren Mesut Özil, “Çok gurur verici. Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var: Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız“ diye konuştu.

"Galatasaray'ı yeneceğiz"

Çok motive olduklarını belirten Özil, “Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray’ı da yeneceğiz” yorumunu yaptı.

“Derbinin önemini biliyoruz”

Derbi havası için ise Mesut Özil, “Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.