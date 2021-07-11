Maradona'nın oğlundan milli takım mesajı: Babam yaşasaydı...

Diego Armando Maradona Junior, babasının Copa America'yı kazanan milli takım oyuncularıyla gurur duyduğuna inandığını söyledi.

Copa America'nın finalinde Brezilya'yı 1-0 yenen ve şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'na ve oyuncularına bir övgü de geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden efsane oyuncu Diego Armando Maradona'nın oğlu Diego Armando Maradona Junior'dan geldi. Maradona'nın oğlu, babasının Messi ile gurur duyacağını söyledi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Arjantinli olmak güzeldir" yazan Maradona Junior, "Bu zafer senin için baba. Biliyorum ki gökyüzünde bu çocuklarla gurur duyuyorsun. Arjantin Amerika şampiyonu!" ifadelerini kullandı. Son şampiyonluğunu 1993'te kazandığı organizasyonda o tarihten bu yana oynadığı dört finali kaybeden, Arjantin 28 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

Messi damga vurdu

Messi ve arkadaşları Copa America 2021 gibi Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda da finale yükselmiş ancak şampiyonluğu Almanya'ya kaptırmışlardı. Uzun bir aranın ardından kupa kazanan Arjantin Milli Takımı'nda bu başarıda öne çıkan isim ise tartışmalara yer vermeyecek bir şekilde efsane oyuncu Lionel Messi oldu.

Copa America'da oynadığı 7 maça 4 gol ve 5 asist sığdıran Messi final karşılaşması öncesi turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu. Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan 34 yaşındaki oyuncu, daha önce ülkesiyle U20 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamış ancak A Milli Takım seviyesinde kupa kazanamamıştı.

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