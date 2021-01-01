Maradona'nın ölümünde cinayet şüphesi! Yedi kişi yargılanacak

Efsane oyuncunun ölümünün ardındaki sır perdesini araştıran savcılar, yedi sağlık personelini cinayet ile yargılayacak.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, bu konuyu araştıran savcılar yedi kişiyi ölümden sorumlu tuttu.

Buenos Aires'in San Isidro kasabasının başsavcısı ölümden sorumlu olan kişilere yurtdışına çıkış yasağı getirilmesini talep ederken, sürecin devam ettiği belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre 31 Mayıs'tan itibaren ifade vermeye başlayacak olan yedi kişinin tamamı, Maradona'nın tedavi sürecinde görev yapan sağlık personellerinden oluşuyor.

8 ile 25 yıl arasında hapis cezası talep edilen sanıklar, sağlık kurulu ile yapılan araştırmaların ardından kasıtlı cinayet iddiasıyla yargılanacak.

Tamamı sağlık personeli

Yargı önüne çıkacak kişilerin hemşireler Ricardo Omar Almiron ve Dahiana Gisela Madrid, hemşirelerin koordinatörü Mariano Perroni, psikolog Carlos Angel Diaz, psikiyatrist Agustina Cosachov, Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve efsane ismin hastanaye kaldırılma sürecini koordine eden Nancy Forlini olduğu belirtildi.

Savcıların iddiasına göre Maradona'nın tedavisini üstlenen sağlık ekibinin performansı yetersiz, eksik ve pervasız olarak nitelendirilirken, hastanın sağlık durumunun şansa bırakılmasına vurgu yapıldı. Yapılan otopside Maradona'nn ölüm nedeni kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi olarak açıklanmıştı.

Taburcu edilmişti

Alkol bağımlılığı sorunu a yaşayan 60 yaşındaki Maradona, 2 Kasım'da anemi ve dehidratasyon nedeniyle La Plata'da bir kliniğe yatırıldıktan bir gün sonra Buenos Aires'in Olivos kasabasındaki bir sanatoryuma nakledilmişti.

Burada başındaki subdural hematom nedeniyle ameliyat edilen Maradona 11 Kasım'da taburcu olmasına rağmen 25 Kasım'da Buenos Aires'teki evinde hayatını kaybetmişti.

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