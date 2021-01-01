ÖZEL | Jürgen Klopp'tan Nuri Şahin'e ders

Antalyaspor'un bir dönem Dortmund ve Liverpool formaları da giyen yıldızı Nuri Şahin, eski teknik direktörü Jürgen Klopp ile yaşadıklarına değindi.

Kariyerini Antalyaspor forması altında sürdüren dünyaca ünlü milli futbolcu Nuri Şahin, bir dönem Dortmund'da birlikte çalıştığı Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un oyuncu yönetimi konusundaki yetkinliğini Goal ile paylaştı. Klopp'un gençlik yıllarında kendisini antrenmandan kovduğu bir anısını anlatan yıldız oyuncu, bu durumdan ders aldığını söyledi.

Nuri Şahin ne söyledi?

Goal'ün Liverpool muhabiri Neil Jones'a konuşan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Klopp'un insan yönetiminin üst düzey olduğunu söyledi:

"Yanlış hatırlamıyorsam 2009 ya da 2010 yılıydı. Antrenmanda başka bir oyuncuyla tartışmıştım ve Klopp bu tartışmanın ardından benim antrenman sahasını terk etmemi istedi. Gençtim ve her şeyi bildiğimi sanıyordum. Yüzde yüz haklı olduğuma emindim ama bana gitmem söylenmişti ve ben de gitmiştim.

"Ertesi gün kulübe geldiğimde Dortmund'daki son günüm olabileceğini düşünmüştüm. Beni takımdan çıkartacağını sanıyordum ama içeri girdi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. O an hatalı olduğum zamanlarda bile benim yanımda duracağını anlamıştım.

"Bir oyuncunun teknik direktörüne karşı bu güveni hissetmesi çok önemlidir. Klopp'un çalıştığı tüm oyuncuları üzerinde olduğu gibi benim üzerimde de büyük etkileri oldu. Çalıştığı tüm eskilere sorduğunuzda aynı cevabı alırsınız"

"Her şeyden öne insan"

Klopp'un dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğundan şüphe edilemeyeceğini söyleyen Nuri Şahin, Alman çalıştırıcıyı diğer teknik direktörlerden ayıran unsurun ise oyunculara yaklaşımı olduğunu belirtti:

"Harika bir teknik direktör olduğundan hiç şüphe yok ama onun hakkında en sevdiğim şey insan olması. Size bir insan olarak dokunur. Nasılsın diye sorduğunda bunu sadece sormuş olmak için değil kalbiyle yapar.

"Herhangi bir problem yaşıyorsanız, bu sorunu çözmek için zaman ayırır ve sizinle birlikte mücadele eder. Bazen sorun yaşayabilirsiniz ama ertesi gün geldiğinizde aranızda hiçbir problemin olmayacağını bilirsiniz.

"Klopp'un bana öğrettiği çok uzun süre iyi bir teknik direktör olmak istiyorsanız her şeyden öne iyi bir insan olmanız gerektiği. Çünkü oyuncularınız bunu hisseder. Klopp'u bu denli başarılı yapan şey oyuncularına yalan söylememesi."

"Sakatlıklar etkiledi"

Liverpool'un bu sezon yaşadığı başarısızlığa da değerlendiren Nuri Şahin yaşanan sakatlıkların bu durumda etkili olduğunu söyledi:

"Virgil van Dijk belki de dünyanın en iyi savunma oyuncusu ancak böyle bir oyuncudan sezon boyunca yararlanamadılar. Van Dijk'ı kaybettikten sonra savunmalarını her hafta değiştirmek zorunda kaldılar.

"Bazen orta saha alan Fabinho'nun bu mevkide oynadığını gördük ve bu sanıldığı kadar kolay bir durum değil. Liverpool'un önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağına eminim."

"Liverpool'u çok sevdim"

Liverpool forması giydiği dönemi de değerlendiren Nuri Şahin, çok iyi takım arkadaşlarına sahip olduğunu ancak yeterince süre alamadığı için Dortmund'a döndüğünü söyledi:

"Luis Suarez gibi inanılmaz bir golcüye sahiptik. Steven Gerrard, Pepe Reina, Daniel Agger, Martin Skrtel, Jordan Henderson gibi üst düzey oyunculara sahip iyi bir takımdık. Liverpool'da geçirdiğim zamandan keyif aldım.

"Gerrard gerçek bir liderdi. Takımı nasıl yönettiğini görmek harikaydı. Sürekli bağıran tiplerden değildi ama konuştuğunda dinlemeniz gerekirdi. İnanılmazdı."

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