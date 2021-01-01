Arsenal

Leo Messo: Arsenal'ın 10 yaşındaki keşfi Kenyalı Lionel Messi

İdil Erin Tetik
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Mikel Arteta Arsenal
Getty Images
Chuba Akpom, Eddie Nkeitah ve Alex Iwobi gibi oyuncuların izinden gitmek isteyen Leo Messo, Arsenal bünyesine katılan en son Afrikalı.

Arsenal, Lionel Messi'yi Kuzey Londra'ya getiremese de altyapıya Leo Messo'yu kazandırdı.

Football London'ın haberine göre; Arsenal, Kenyalı wonderkid Leo Messo'yu Çarşamba günü akademisine kattı.

Arsenal'ın akademi antrenörü Per Mertesacker ile birlikte resmedilen Messo, 9 numaralı formasıyla poz verdi.

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10 yaşındaki 'harika çocuk', Kuzey Londra'ya transfer olmadan önce West Ham United altyapsında yetişiyordu.

Çarşamba günü akademi tesislerini gezen Messo, Nijeryalı ikili Chuba Akpom ile Alex Iwobi ve Ganalı Eddie Nketiah'ın izinden gitmeyi hedefliyor.

Arsenal taraftarları bu transfere özellikle sosyal medyada büyük ilgi gösterdiler. Emirates Stadı'nda oynamasını bekleyen taraftarlar Leo Messo'yu izlemek için heycanlanıyor.

Bu sezon Arsenal

Bu sezon inişli çıkışlı bir tablo sergileyen Arsenal, ligin son haftasında Brighton'ı konuk edecek.

Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan Kuzey Londra ekibi, 58 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 17 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nden ise Unai Emery’nin takımı Villarreal karşısında elendi.

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