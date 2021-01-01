River Plate'ten unutulmaz bir Libertadores zaferi: Orta saha oyuncusu Enzo Perez 90 dakika kalede oynadı

River Plate - Santa Fe karşılaşması ilginç anlara sahne oldu. Enze Perez, 90 dakika boyunca eldivenleri giydi, 40 yıllık kalecilere taş çıkarttı.

Covid-19'un futbol sahalarında yaşattığı ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce ertelenen maçlar, hükmen yenilen ve sahaya 11 kişi çıkamayan takımlar görmüştük. Libertadores'te ise turnuvanın en büyük favorilerinden River Plate, grup aşamasının en kritik maçına kalecisi olmadan çıktı.

Maçtan önce ne oldu?

River Plate, grup aşamasının beşinci maçında Kolombiya temsilcisi Independiente Santa Fe ile karşılaşacaktı. Mücadele öncesinde yapılan testlerde River Plate, kadrosundan 20 oyuncu pozitif çıktı. Bu 20 isimden dördü ise kaleciydi.

River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçı için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulundu ancak bu talep kabul edilmedi.

River Plate - Santa Fe maçında ne oldu?

Tüm bu gelişmelerin ardından karşılaşma beklenen gün ve saatte oynandı.

River Plate'in orta saha oyuncusu Enzo Perez, takımının kalesine geçti. Ayrıca Arjantin ekibi kulübede yedek oyuncu bulunduramadı. Oynayan tüm oyuncular 90 dakika sahada kaldı. Kırmızı-beyazlı takımın 11'inde yer alan altı oyuncu, 23 yaş altıydı. Tomas Lecanda ve Felipe Pena Biafore ise A takım ile ilk maçlarına çıktılar.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in El Monumental Stadı'nda oynanan maçı, River Plate tüm zorluklara rağmen 2-1 kazandı.

River Plate'in gollerini 3. dakikada Fabrizio Angileri ve 6. dakikada Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golü ise 73. dakikada Kelvin Osorio'dan geldi.

What a performance from Enzo Perez 👑pic.twitter.com/WUnQApy7e8 — Goal (@goal) May 20, 2021

Grupta son durum ne?

River Plate bu galibiyetle 9 puana yükseldi ve son maçlar öncesinde liderlik koltuğuna oturdu. Eğer kırmızı-beyazlılar karşılaşmayı puansız tamamlasaydı, Kolombiya temsilcisi Junior ile aynı puanda kalacaktı ve son maçta Brezilya'nın güçlü ekibi Fluminense'yi mutlak yenmek için sahaya çıkacaktı.

Geçen sezon yarı finalde Palmeiras'a, 2019'da da finalde Flamengo'ya yenilen River Plate, Marcello Gallardo yönetiminde 2018 yılında Libertadores'i kazanmıştı.

Enzo Perez kimdir?

Santa Fe maçında kaleye geçen ve başarılı işlere imza atan Enzo Perez Avrupa futbolunun yakından tanıdığı isimlerden.

Arjantinli oyuncu, Godoy Cruz ve Estudiantes yıllarının ardından 2011'de Avrupa'ya adımını attı. 4 sezon Benfica'da, 3 sezon da Valencia'da forma giydi. Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda 22 maçta görev yaptı.

35 yaşındaki oyuncu 2018 yılından bu yana River Plate forması için ter döküyor.