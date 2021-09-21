West Ham United - Manchester United maçının ardından yaşanan ilginç anlar bir video ile ortaya çıktı.

Paul Pogba, Manchester United'ın Londra Stadyumu'ndaki galibiyetinin ardından West Ham taraftarlarıyla küfürlü bir tartışmaya karıştı ve Michael Carrick, Fransız oyuncuyu soyunma odası tünelinden içeriye zorla sürüklemek zorunda kaldı.

Carrick'in bunu yaparken, West Ham taraftarlarına bakıp ağzını açan Pogba'ya, "Kapat şu lanet ağzını" demesi de dikkat çekti..

Sonuç olarak gergin bir maç sonu oldu ve West Ham taraftarları, Pogba'nın bu alaycı tavrını hoş karşılamadı.

UYARI: Aşağıdaki video, bazı izleyicilerin rahatsız edici bulabileceği bir dil içeriyor.

West Ham taraftarları neden mutsuzdu?

Ev sahibi ekibin taraftarları, heyecan verici karşılaşmanın ardından stadyumdan gergin bir şekilde ayrıldı.

Zira Manchester United'dan puanı almaya çok yakındılar ama olmadı.

West Ham, Said Benrahma ile 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, Cristiano Ronaldo bu golden beş dakika sonra durumu 1-1'e getirdi.

89. dakikada geçtiğimiz sezon West Ham'da kiralık oynayan Jesse Lingard, konuk ekibi 2-1 öne geçirmeyi başardı.

90+5'te ise Londra ekibinin kaptanı Mark Noble, penaltı vuruşundan yararlanamadı ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Pogba ve arkadaşları, son düdük çaldıktan sonra çılgınca kutlamalara daldı ve bazı taraftarlar bunu pek hoş karşılamadı.

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