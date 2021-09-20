Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken bir hayli mutsuz ve şaşkındı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino,pazar günü Lyon ile oynanan karşılaşmada Lionel Messi'nin oyundan alındığı esnada gösterdiği tepki sonrası kendisini savundu.

Arjantinli hoca, teknik direktörlerin karar vermek için orada olduklarını vurguladı.

PSG formasıyla Ligue 1'de ilk kez ilk 11'de yer alan Messi, 75. dakikada oyundan alındığında sinirli görünüyordu ve kulübeye doğru ilerlerken Pochettino'ya bir şeyler söylüyor gibiydi.

Maç, Messi çıktığı esnada 1-1 devam ederken Mauro Icardi, 90+3'te attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Pochettino, Messi hakkında ne söyledi?

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Messi'nin oyundan neden alındığının sorulması üzerine Pochettino, şunları söyledi:

"Takımda harika oyuncularımızın olduğunu herkes biliyor.

"35 kişilik çok zengin bir kadromuz var. O zaman seçimler yapmalıyız. İlk önce ilk 11 konusunda sonra da değişiklikler konusunda karar vermemiz gerekiyor.

"Bazen bu seçimler işe yarar, bazen de yaramaz. Ama bu yüzden ne yapacağımızı düşünerek yedek kulübesinin önünde duruyoruz. İşler iyi gitse de gitmese de vermeniz gereken kararlar var. Beğenilse de beğenilmese de."

Pochettino, PSG'nin karakterini övdü

Messi'nin oyundan çıkması, eğer PSG kazanamasaydı muhtemelen daha çok tartışılacaktı. Ancak Icardi'nin son dakikalardaki golü bu durumu engelledi.

PSG, bu galibiyetle birlikte zirvedeki konumunu sağlamlaştırdı ve tüm maçlarını kazanmış şekilde Marsilya'nın beş puan önünde lider durumda bulunuyor.

Fakat Ligue 1 ekibi, aynı başlangıcı Şampiyonlar Ligi'nde yapamadı ve Club Burgge deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Pochettino, şöyle devam etti:

"Bizim için çok olumlu bir galibiyet. Brugge'a karşı oynadığımız zorlu maçın ardından tekrar kazanmak önemliydi.

"Lyon harika bir takım, harika oyunculara sahip ve ilk yarıda iyi oynadılar. Yediğimiz golün ardından biraz karakter göstermemiz gerekiyordu.

"Takıma güç sağlamak için dengeyi bulmalıyız. Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

"Üç günde bir oynuyoruz, çok antrenman yapamıyoruz. Bu durumda da analiz için çok fazla video izlemek gerekiyor."

PSG, çarşamba günü Ligue 1'de Metz ile karşı karşıya gelecek.

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