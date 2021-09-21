Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, acı gerçeği kabullendi

Hollandalı hoca, kulübün mazisine atıfta bulunarak bugünü değerlendirdi.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından artık geleceği hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Hollandalı hoca, Granada karşısında Camp Nou'da 88 dakika 1-0 geride oynayan takımın sekiz yıl önceki Barcelona olmadığını vurguladı.

Bununla birlikte Barça'nın önümüzdeki haftalarda performansını olumlu anlamda değiştirememesi halinde Koeman'ın kovulacağına dair söylentiler mevcut. Hollandalı teknik direktör ise geleceği hakkında konuşmayı reddediyor.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüpteki durumu hakkındaki soruya kısa bir yanıt veren Ronald Koeman şunları söyledi:

"Artık geleceğim hakkında konuşmayacağım."

Koeman'dan itiraf

Tecrübeli hoca, durum değerlendirmesi yaparken kulübün eskisi kadar güçlü olmadığının altını çizdi.

"Pazartesi günkü oyun, özellikl 2. dakika geri düştükten sonra farklı bir tarz gerektiriyordu.

"Bugünün Barça'sı sekiz yıl önceki Barça değil. Barça'nın istediği gibi oynadık ama hızlı oyuncularımız yoktu. Philippe Coutinho içe kar etmeyi seviyor, Yusuf Demir ise çok fazla derine inmiyor.

Ansu Fati veya Ousmane Dembele ise daha farklı. Daha hızlılar.

"Maçtan önce özellikle evimizde kazanmayı düşünüyorduk ama kötü başlamamız oyunu zorlaştırdı. Güçlü kalamadık, bizim hatamızdı.

"Rakip gol attıktan sonra ikinci dakikadan itibaren zaman geçirdi. Daha fazla savunma yaptı, boşluk bırakmadı ve bu bizim için zor bir durumdu.

"Oyunda geliştik. Değiştik ve kanatlardan ortalarla oynadık. Gol atmak için enerji harcadık. Daha fazlasını istedik ama bir puan hiç yoktan iyidir. Beraberliği hak ettik."

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