Borussia Dortmund CEO'sundan Haaland itirafı: Zor olacak

Hans-Joachim Watzke, Norveçli santrforu takımda tutmanın zor olacağını söyledi.

Yazın, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun transferleri adeta ortalığı karıştırdı ve uzun süre gündemden düşmedi.

Çok doğal, çünkü onlar futbolda son dönemin en büyük iki yıldızı. Hatta belki de dünya futbol tarihinin en büyük rekabetinde başrolü paylaşan isimler.

Peki ya günümüzün diğer yıldızları? Bu rekabete varis olarak gösterilen Haaland ve Mbappe'nin durumları? İkisinin durumu da biraz karışık.

Zira Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke de bu durumu kabul ediyor ve Erling Haaland'ı 2022'de takımda tutmanın zor olacağını itiraf ediyor.

Watzke yine de bir Norveçli santrforu zor olsa da takımda tutabilceklerini düşünüyor. Umut.

Ne söylendi?

Watzke, yıldız futbolcunun transfer durumuyla alakalı şunları söyledi:

"Tabii ki zor olacak. Ancak bunun tamamen söz konusu olmadığını söylemiyorum.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gelecekte en iyi oyuncularımızı bize sadık tutabiliriz."

Haaland ayrılırsa ne olur?

Norveçli santrfor, Borussia Dortmund'un Union Berlin'i 4-2 mağlup ettiği maçta rakip filelere iki gol atmayı başardı ve sarı-siyahlı formayla çıktığı 67 maçta 68 kez rakip fileleri havalandırdı.

Watzke, Haaland'ı kaybetseler bile yeni bir golcü çıkarabilceklerinden oldukça emin.

"Yeni bir üst düzey forvet bulacağımızı söyleyecek özgüvene sahip olmalıyız."

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