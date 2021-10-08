Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'dan duygusal itiraf

Fransız yıldız, Juventus'u özlediğini açıkça belli ediyor.

2016'da Juventus'tan 121 milyon dolar bonservis ücretiyle Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, Old Trafford'dan ayrılıyor mu?

Fransız orta saha, Manchester United'daki sözleşme durumuyla ilgili süregelen belirsizliğin içerisinde Juventus'a dönebileceğine dair ipuçları verdi.

Torino'da geçirdiği süre boyunca Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri haline gelen 28 yaşındaki futbolcu, şimdi Juve'ye geri dönüşüyle ilgili spekülasyonlara cevap veriyor.

Ne söylendi?

Perşembe gecesi Allianz Stadı'nda Belçika ile Fransa arasında oynanan ve Fransa'nın 3-2 kazandığı UEFA Uluslar Ligi yarı final maçından sonra Sport Mediaset'e konuşan Pogba, Juventus'a geri dönme ihtimaliyle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Her zaman Juventus'taki eski takım arkadaşlarım Juan Cuadrado ve Paulo Dybala ile konuşuyorum. Ben bir Manchester United oyuncusuyum, Sözleşmemde hâla bir yıl var. Bittiğinde ne olacağını göreceğiz.



"Manchster United'da sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Sonrasına bakacağız.

Pogba, Torino'yu her ziyaret ettiğinde kendini iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda ise, "Evet, tabii ki!" yanıtını verdi.

Mino Raiola'nın etkisi

Pogba'nın son yorumları, menajeri Mino Raiola'nın Fransız oyuncunun Juve'ye yeniden döneceğini iddia etmesinden bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Bununla birlikte, Pogba'nın Manchester'da geçirdiği süre boyunca transfer söylentilerini körükleyen İtalyan menajer, Serie A devinin bir anlaşmaya açık olup olmayacağından emin olmadığını da kabul etmişti.

Raiola, Rai Sport'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Paul Pogba'nın haziran ayında sözleşmesi bitiyor. Bu yüzden Manchester ile konuşacağız ve ne olacağını göreceğiz.

"Torino hâla onun kalbinde. Pogba'nın Juventus'a dönme ihtimali var ama bu Juventus'a da bağlı."

Sırada ne var?

Pogba'nın formasını giydiği Fransa, pazar günü UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Yıldız futbolcu daha sonra ise United antrenmanlarına geri dönecek ve 16 Ekim'deki Leicester City maçını bekleyecek.

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