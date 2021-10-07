Newcastle United, 300 milyon sterlin'e satıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, rekor bedel karşılığında el değiştirdi.

Newcastle United, 300 milyon sterlin (yaklaşık 350 milyon euro) karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldı ve böylelikle 14 yıllık Mike Ashley dönemi son bulmuş oldu.

Uzun süredir gündemle olan bu değişim, kulüpten ve Premier Lig’den gelen onaylamalar sonucu resmîleşti.

Bu yatırımla birlikte Newcastle United’ın ilerleyen dönemde Premier Lig’de güç dengelerini değiştirmesi bekleniyor.

Neler söylendi?

Premier Lig, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Premier Lig, Newcastle United Futbol Kulübü ve St James Holding Limited; kulübün PIF, PCP Capital Partners ve RB Sports & Media destekli bir konsorsiyuma satışının gerçekleşmesi noktasında anlaşmaya varmıştır.”

“Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, kulübün konsorsiyuma satışı tamamlanmıştır.”

“Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler almıştır.”

Newcastle tarafı için anlaşmanın detayları

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Newcastle’ın hisselerinin %80’ini aldı ve Newcastle’da tartışılan Ashley dönemi sona erdi.

Premier Lig’den gelen onayla birlikte, Temmuz 2020’de görüşmelerden sonuç alamayan Newcastle; yeni sahibiyle birlikte “daha parlak bir gelecek” için çalışmalarına başlayabilir.

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2017 yılından beri Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi olan Mohammed bin Salman, aynı zamanda aynı zamanda ülkenin başbakan yardımcısı, Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi Başkanı, Siyasi ve Güvenlik İşleri Konseyi Başkanı ve Savunma Bakanı.

Bin Salman’ın 13 milyar sterlin'lik bir serveti olduğu tahmin ediliyor ve bu noktada rakiplerine büyük bir fark atıyor. Manchester City’nin sahibi Sheikh Mansour ise 23.2 milyar sterlin'lik servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

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