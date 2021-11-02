Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Ronaldo'yu bırakıp Messi'nin yanına gidiyor

Paul Pogba kuşkusuz dünyanın en iyi orta sahaları arasında yer alıyor.

Fakat Fransız oyuncunun en büyük problemi istikrarısızlık ve Manchester United'da da bu problem net bir şekilde ortada.

Peki yazın sözleşmesi sona erecek olan Pogba, United'dan ayırılacak mı? Bu soru, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul ediyor.

PSG, Pogba için pole pozisyonunda

Fichajes'te yer alan habere göre Paul Pogba, sezon sonunda Manchester United'dan bedavaya ayrılabilir.

Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında eski takımı Juventus'un yanı sıra Real Madrid de yer alıyor. Fakat Pogba'ya en yakın kulüp, Lionel Messi'nin de bu yaz transfer olduğu Paris Saint-Germain'den başkası değil.

PSG, Pogba gibi elit bir orta sahayı takıma katmak istiyor ve bu transferin gerçekleşme ihtimali hiç de az değil.

Pogba, United'da mutsuz mu?

Fransız orta saha, sezona çok iyi başlamasına rağmen daha sonra formdan düştü. Pogba, özellikle 4-2'lik Leicester City mağlubiyetinin ardından yaptığı şu açıklamada oyunu eleştirip dikkatleri üzerine çekmişti:

"Maç içerisinde sorunun ne olduğunu kavrayamadık. Kolay goller yemedik, aptalca goller yedik. Daha olgun olmamız ve tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok daha iyi bir şekilde oynamamız lazım.

"Bir şeyler bulmalıyız ve oyun içerisinde bazı şeyleri değiştirmeliyiz."

Pogba'nın bu sözleri, United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer'e bir eleştiri olarak algılandı.

Paul Pogba'nın 2021-22 sezonu performansı

Yıldız orta saha, bu sezon Manchester Unite formasıyla toplamda 12 maça çıktı.

Premier Lig'de dokuz, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç kez dahada yer alan Paul Pogba, ligde yedi asist yapmayı başardı.

Son dönemde performansı yeniden düşüşe geçen Fransız futbolcu, yedek kulübesne mahkum edildi. Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'yı Atalanta ve Liverpool maçlarında ilk 11'e almadı.

Liverpool karşılaşmasında Naby Keita'ya yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Tottenham maçında da forma giyemedi.

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