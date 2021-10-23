Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo: Utanmıyor musunuz?

Portekizli yıldızın, Atalanta maçının devre arasında adeta deliye döndüğü ortaya çıktı.

Manchester United, pazar günü İngiltere'nin en büyük maçlarından birinde Liverpool'u ağırlayacak fakat bir yandan da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atalanta maçının yankıları sürüyor.

Kırmızı Şeytanlar, Serie A ekibi karşısında Old Trafford'da 2-0 geriden gelip maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı.

Takımı devre arasında ateşleyen ismin ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo olduğu ortaya çıktı.

Ne söylendi?

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United'ın bir kaynağı, Atalanta maçının devre arasında soyunma odasında yaşanan konuşmayı anlattı.

2-0'lık skorun ardından arkadaşları ile yüksek tonda konuşan Ronaldo, devre arasında arkadaşlarına bu performansın kabul edilemez olduğunu söyledi ve onlara utanıp utanmadıklarını sordu.

Portekizli yıldız, Atalanta'yı yenememeleri durumunda Şampiyonlar Ligi'nden elenebileceklerini de sözlerine ekledi.

Habere göre Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri, takımı ikinci yarıda ateşledi.

Ardından konuşmayı devrana Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarıda takım halinde oynamaları halinde golleri bulabileceklerini söyledi.

Old Trafford'da neler oldu?

Atalanta karşısında çarşamba gecesi 15. dakikada Pasalic, 28'de ise Merih Demiral'ın golüyle 2-0 geriye düşen Manchester United, ikinci yarıda bambaşka bir takım görüntüsüne büründü.

53'te Rashford ile farkı bire indiren Kırmızı Şeytanlar, 75'te Maguire ile eşitliği sağlarken 81. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kafa golü, galibiyeti getirdi.

F Grubu'nda 6 puana yükselen United, liderlik koltuğuna oturdu.

Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, pazar günü oynanacak Liverpool maçına odaklandı.

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