Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, performansını değerlendirdi ve geleceği hakkındaki soruları yanıtladı.

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından Liverpool, 2021-22 sezonuna oldukça etkili bir başlangıç yapmayı başardı.

Liverpool’un bu yükselişinde de kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldız, bu sezonki başlangıcının ardından dünyanın en formda oyuncusu olarak gösterilmeye başlandı.

Liverpool’la yeni sözleşme görüşmelerini de sürdüren yıldız oyuncu, “en iyisi” tartışmalarına da yorum getirdi.

“Bence en iyisiyim”

Sky Sports’a konuşan Mohamed Salah, şunları söyledi ve Klopp’un kendisini “şu anda dünyanın en iyisi” olarak nitelemesini değerlendirdi:

“Bu tabii ki kulağa hoş geliyor ama sonuçta bir fikirden bahsediyoruz. Kendim hakkında ‘en iyisi benim’ demem diğerleri için çok bir şey ifade etmez çünkü başka türlü düşünebilirler.”

“Her zaman dünyanın en iyi olmak gibi bir hırsım var, bu konuda yalan söylemeyeceğim. Bu istek, benim daha çok çalışmamı ve en iyi seviyeme ulaşmamı sağlıyor.”

“Bana göre en iyisi benim, kendi içimde böyle bir özgüven yakalamaya çalışıyorum. Diğer insanların bana katılıp katılmaması önemli değil.”

Liverpool’da kalacak mı?

Salah, sözleşme durumuna da şu sözlerle açıklık getirdi: “Bana soracak olursanız, futbol kariyerimin son gününe kadar Liverpool’da kalmak isterim.”

“Ancak şu anda daha fazlasını söyleyemem. Çünkü bu durum yalnızca bana değil, kulübe de bağlı.”

“Kendimi Liverpool’a rakip olarak oynarken göremiyorum, bu beni gerçekten çok üzerdi.”

Salah’ın bu sezonki performansı

Mısırlı yıldız, 2021-22 sezonunda Liverpool formasını toplamda 11 maçta terletti.

Golcü oyuncu, bu maçların hepsinde rakip fileleri havalandırdı ve 12 gol beş asistlik inanması hüç bir istatistik yakaladı.

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