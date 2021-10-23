Chelsea Menajeri Thomas Tuchel: Erling Haaland konusunda tuzağa düştüm

Alman hoca, yıldız futbolcu ile ilgili söylediği sözlerin şaka amaçlı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile ilgili cesur açıklamalarda bulunan Thomas Tuchel, muhtemelen bu açıklamalardan pişmanlık duyuyor.

Chelsea'nin menajeri, Dortmund'un yıldızının transferi için düzenli olarak görüşmeler yaptıklarını belirttiği açıklama ile alakalı tuzağa düştüğünü iddia ediyor.

Alman hoca, bu açıklamalarının şaka amaçlı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını da ekliyor.

Ne söylendi?

Tecrübeli hoca, Erling Haaland ile ilgili daha önceki sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Almanya'da bir gazeteden bir ödül aldım. Bana bu ödülü verdiler ve bir oyuncu sordular.

"Normalde asla diğer oyuncular hakkında konuşmam. Bu konuda az çok eğleniyorduk. Fakat durumu idrak etmeliydim.

"Aslında bu soruyu dalga geçerek yanıtladım. Ödülü alırken Romelu Lukaku'nun çift santrfor oynayabileceği konusunda şaka yapmıştım fakat sanki Haaland'a transfer teklifi yapmışız gibi göründü.

"Durum buydu, ama daha iyi anlamalıydım. Bir tuzağa düştüm."

Thomas Tuchel ne söylemişti?

Alman menajer, geçtiğimiz günlerde SportBild'e yapığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti:

"Transfer dönemi de dahil olmak üzere birkaç kez Erling Haaland hakkında konuştuk. Ama sonra bu transferin kesinlikle gerçekçi ve mümkün olmadığını anladık.

"O harika bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için büyük bir rakip olan Dortmund'un belirleyici figürü.

"Lukaku ve Haaland'ın birlikte oynaması mı? Bunun hakkında konuşabiliriz!

"Henüz bu konuda gerçekten ciddi olduğumuzu düşünmüyorum, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını görelim."

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Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları ve yeni sezona sağlam başlangıçları göz önüne alındığında, Chelsea başka bir seviyeye geçmek istiyorsa Haaland bir hedef olabilir.

Leeds doğumlu Norveçli millî oyuncu, Jadon Sancho'nun ayrılmasının ardından Dortmund'un amiral gemisi oldu ve kulüp, onu uzun vadede takımda tutmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak.

Ancak diğer Avrupalı büyük kulüpler onu kadrosuna katmak için mücadele ediyor. Tuchel de Haaland'ı Stamford Bridge'e getirmek için zorlu bir görev üstlenecek.

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