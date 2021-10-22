Fenerbahçe - Antwerp maçında, oyundan alındıktan sonra formasını fırlatan Mesut Özil, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin, sahasında Belçika temsilcisi Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçın yankıları devam ediyor.

Eski oyuncusu Samatta'nın golüyle maçın başında 1-0 geriye düşen Sarı Lacivertli takım, daha sonra bulduğu 2 golle 2-1 öne geçmeyi başarsa da maçın 2-2'lik eşitlikle bitmesini önleyemedi.

Neler oldu?

Antwerp maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, müsabakanın ilk yarısında istekli görünse de Fenerbahçe adına etkili olamadı. Maçın 66. dakikasında oyundan alınan yıldız futbolcu bu durumdan memnun kalmadı.

Mesut Özil, oyundan çıkarken üzgün görüntüsüyle dikkat çekti. Yedek kulübesine geldiği sırada su şişelerini tekmeleyen Mesut, o sırada formasını çıkarıp havaya fırlattı.

Agresif tavırlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri etkisiz performansıyla taraftarları hayal kırıklığına uğratıyor.

Mesut Özil'den açıklama

Sarı Lacivertlilerin, Antwerp takımını konuk ettiği maçta oyundan alındıktan sonra sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Mesut Özil, twitterdan konuyla ilgili bir gönderi paylaştı.

Sergilediği tavırlarda kimseyi hedef almadığını belirten dünyaca ünlü yıdız, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!"

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı nasıl?

Sarı Lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ALmanya'da Frankfurt karşısına çıktı. Alman ekibi karşısında iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe son dakikalarda Pelkas'ın penaltı kaçırmasına rağmen Almanya'dan 1 puanla döndü.

İkinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos'u evinde ağırlayan Fenerbahçe, bu karşılaşmada hem oyun hem de sonuç olarak istediğini alamadı ve mücadelen 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Sarı Lacivertliler Antwerp maçının ardından, UEFA Avrıupa Ligi D Grubu'nda 2 puanla 3. sırada bulunuyor.

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