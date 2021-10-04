Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Everton maçından sonra kime öfkelendi?

Gary Neville'a göre Portekizli yıldız, yedek kulübesinde olmaktan rahatsız.

Sky Sports yorumcusu Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun Everton maçından sonraki tavırlarından endişe ediyor.

Manchester United'ın eski oyuncusu, Portekizli yıldızın karşılaşmanın ardından kendi kendine söylenerek soyunma odasına gitmesini, hocası Ole Gunnar Solskjaer'e bie tepki olarak yorumluyor.

Neville'a göre, maça yedeke başlayan Ronaldo bu durumdan rahatsız ve tepkisini bu şekilde belli etti.

Ne söylendi?

Podcast'inde konuşan Neville, Ronaldo'nun maç sonundaki tavrı ile alakalı şu yorumu yaptı:

"Maçı ve onun gidişini izledim. Beğendiğimi söyleyemem.

"Cristiano oynamadığı zaman üzülür mü? Evet. Cristiano gol atmayınca üzülür mu? Evet. Takım kazanamadığında Cristiano cehennem gibi sinirlenir mi? Tabii ki evet.

"Bunları biliyoruz ve bunları bize kanıtlamak zorunda değil.

"Kendi kendine mırıldanarak sahayı terk ediyor, bu da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Çıkarken ne söyledi? Kime sinirlendi? Bu tepkiler sadece Ole Gunnar Solskjaer'i işaret ediyor.

"Cristiano, bu tür eylemlerin menajer üzerinde gerçek bir baskı yaratacağını bilecek kadar akıllıdır.

"Durum bu. Bence bu durun, önümüzdeki birkaç ay içinde yönetilmesi gereken bir problem.

"Cristiano her zaman gol atmayacak ve belki de her maç oynayamayacak. Ancak bu şekilde çekip gidecekse, bu Ole Gunnar Solskjaer üzerinde büyük bir baskı oluşturacak."

Old Trafford'da neler oldu?

Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında cumartesi günü Everton'ı konuk etti.

Anthony Martial'in golüyle 43. dakikada öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 65'te Andros Townsend'in beraberlik golüne engel olamadı ve evinde bir puana razı oldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Cristiano Ronaldo, 57. dakikada Edinson Cavani'nin yerine oyuna girdi ve hırslı görünmesine rağmen skor üretemedi.

Portekizli yıldız, maçın ardından soyunma odasına giderken öfkeli göründü.

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