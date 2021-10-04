“Haaland’ın geleceğini kimse bilmiyor”

Eski futbolcu, Haaland’ın geleceğini ve hangi şartlarda Dortmund’da kalacağını açıkladı.

Borussia Dortmund’un süperstarı Erling Haaland, gösterdiği üstün performansla Avrupa devlerinin transfer listesinin en üstünde yer alıyor.

Premier Lig büyüklerinin yanı sıra Real Madrid’in de genç yıldızı yakından takip ettiği biliniyor. Bir dönem Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması da giyen Norveçli Jan Aage Fjörtoft, vatandaşının geleceğini değerlendirdi.

Neler söylendi?

BILD’e konuşan Fjörtoft, genç oyuncuya dair şu cümleleri söyledi: “Bence Haaland ve ailesi de onun nereye gideceğini bilmiyor çünkü futbol dünyası değişiyor, birçok değişken var.”

“Haaland her zaman gelişiminin peşinde koşuyor. Eğer Dortmund’da bunun olacağını görürse, orada kalabilir.”

Haaland, Lewandowski’nin yerini alır mı?

Fjörtoft, Haaland’ın Bayern Münih ihtimalinin bulunup bulunmadığını değerlendirdi:

Eğer Bayern’e giderseniz, bu bir lüks problemini de doğuracaktır ve bu Lewandowski’yi de kızdıracaktır. Kulağa zor geliyor.

“Haaland giderse Dortmund’un oyunu fazlasıyla değişecektir. Donyell Malen’i aldılar ama o Haaland’ın alternatifi değil. Eğer Bayern’le yarışmak istiyorsanız bu elinizi güçsüzleştirecektir.”

Haaland yeni sezona nasıl başladı?

Norveçli yıldız, yükselen formunu yeni sezona da taşımayı başardı. 2021-22 sezonunda şu ana dek sekiz maçta süre alan yıldız oyuncu, sekiz maçta süre aldı ve 11 gol üç asistlik bir performans gösterdi.

Haaland, Dortmund formasını tüm kulvarlarda 67 maçta giydi ve 68 gol kaydetmeyi başardı.

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