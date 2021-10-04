Kylian Mbappe doğruladı: Ayrılmak istedim!

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Yaz transfer dönemine Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Achrah Hakimi gibi transferlerle damga vuran Paris Saint-Germain, iç transferde ise belirsiz bir dönem geçirmişti.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan genç yıldız Kylian Mbappe’nin takımdan ayrılmak istediği ileri sürülmüştü ve Real Madrid, transferin son günlerinde PSG’nin kapısını 180 milyon euro’luk bir bedelle çalmıştı.

Fransız yıldız, geride bıraktığımız transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.

“Ayrılmak istediğimi bildirdim”

Fransız basınından RMC Sport’a konşuan Mbappe, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Ayrılmak istediğimi bildirdim çünkü kontratımı uzatmak istemiyordum. Böylelikle kulübün bir transfer geliri elde etmesini ve yerimi doldurabilmesini istedim.”

“Bu kulüp bana çok şey kattı ve burada her zaman mutluydum. Burada dört yıl geçirdim ve hâlâ buradayım. Ayrılmak istediğimi yeterince erken bildirdim ve böylelikle kulüp de zorda kalmayacaktı.

“Herkesin bu süreçten iyi çıkmasını istiyordum. ‘Eğer ayrılmamı istemiyorsanız kalacağım.’ dedim.”

“Tavrım netti, bu kararımı yeterince erken açıkladım. Ağustos’un son haftasında ayrılmak istediğimi belirtmedim, bu bir soygun olurdu. Temmuzun sonunda ayrılık kararımı bildirmiştim.”

Mbappe yeni sezona nasıl başladı?

Real Madrid transferinin gerçekleşmemesiyle PSG’de kalan Mbappe, sezona etkili bir başlangıç yapmayı başardı.

2021-22 sezonunda şu ana dek PSG formasını 11 maçta giyen genç yıldız, dört gol beş asistlik bir performansa imza attı.

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