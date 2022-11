Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo: "Ben bir çileğim, insanlar ısırmak istiyor"

NE OLDU? Ronaldo'nun tartışmalı röportajının ilk bölümü çarşamba günü yayınlandı ve burada bir dizi ilginç alıntı daha ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncu, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i 'sevdiğini' itiraf etmenin yanı sıra sosyal medyadaki çekiciliğine de değindi. Portekizli, Twitter ve Instagram'daki rekor sayıdaki takipçisini karizması ile yakışıklılığına bağladı ve kendisini bir çileğe benzetti.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo, sosyal medyada kendisine duyulan ilgi ile ilgili şunları söyledi:

"Sadece iyi futbol oynadığım için değil, başka etkenlerin de olduğunu düşünüyorum. Bir kere, karizmatik olmalısınız. Bence iyi görünmek de yardımcı oluyor. Sonuçta insanlar çileği ısırmak isterler. Asıl sebebi bilmiyorum ama ben rekabetçiyim."

"You have to be charismatic, people have to feel some connection with you.



"I think to be good looking helps too!"



