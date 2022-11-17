Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo: "Ben bir çileğim, insanlar ısırmak istiyor"

Cristiano Ronaldo, TalkTV'de sosyal medyadaki şöhretini Piers Morgan'a anlatırken insanların kendisini ısırmak istediğini söyledi.

Ronaldo röportajı devam ediyor

Karizmasından dolayı sosyal medyada takip ediliyor

Forvet, kendisini çileğe benzetiyor

NE OLDU? Ronaldo'nun tartışmalı röportajının ilk bölümü çarşamba günü yayınlandı ve burada bir dizi ilginç alıntı daha ortaya çıktı. 37 yaşındaki oyuncu, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i 'sevdiğini' itiraf etmenin yanı sıra sosyal medyadaki çekiciliğine de değindi. Portekizli, Twitter ve Instagram'daki rekor sayıdaki takipçisini karizması ile yakışıklılığına bağladı ve kendisini bir çileğe benzetti.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo, sosyal medyada kendisine duyulan ilgi ile ilgili şunları söyledi:

"Sadece iyi futbol oynadığım için değil, başka etkenlerin de olduğunu düşünüyorum. Bir kere, karizmatik olmalısınız. Bence iyi görünmek de yardımcı oluyor. Sonuçta insanlar çileği ısırmak isterler. Asıl sebebi bilmiyorum ama ben rekabetçiyim."

"You have to be charismatic, people have to feel some connection with you.



"I think to be good looking helps too!"



Ronaldo tells Piers Morgan the secret to his worldwide fame.



Watch live: https://t.co/MmPz7ALHHl@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo pic.twitter.com/Lba8ojjb7c — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 16, 2022

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun sözleri çok geniş kapsamlı ve hem Manchester United hem de Portekiz Millî Takımı için uzun süreli sonuçlar doğurması muhtemel. United patronu Erik ten Hag da dilinin ucundaydı ve Portekizli yıldızın şimdi kulüpten yedi haneli bir para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

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Ronaldo'nun karizması...

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekiz, 24 Kasım Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00'da Gana ile karşılaşacak ve 2022 Dünya Kupası'na başlayacak.