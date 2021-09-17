Manchester United, Paul Pogba'yı bedavaya kaybedebilir

Fransız yıldızın menajeri, Pogba'nın Juventus'a gidebileceğini söyledi.

Sezona süper bir başlangıç yapan Paul Pogba ile ilgili transfer dedikoduları da artmaya başladı.

Bilindiği gibi Fransız oyuncunun Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Pogba, kulüple henüz bir anlaşma yapmış değil.

Yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola ise Pogba'nın yaz aylarında Juventus'a sansasyonel bir dönüş yapabileceğini iddia etti.

Ne söylendi?

Raiola, Rai Sport'a verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Paul Pogba'nın sözleşmesi haziran ayında bitiyor, bu yüzden Manchester United ile konuşacağız ve ne olacağını göreceğiz.

"Torino hâlâ Pogba'nın kalbinde. Onun Juventus'a dönme ihtimali var ama bu aynı zamanda Juventus'a da bağlı."

Daha önce ne demişti?

Pogba'nın menajeri, daha önce yaptığı birçok açıklamada ayrılık sinyalleri vermişt. Raiola, 2020'nin aralık ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Manchester United, Paul Pogba için bitti.

""Paul, artık kendini istediği ve olması gerektiği gibi ifade edemediği için Manchester United'dan memnun değil. Yeni bir takıma, bir hava değişikliğine ihtiyacı var."

Pogba'nın rekor kıran başlangıcı

Fransız milli oyuncu, United forması ile Premier Lig'in ilk dört maçında göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.

Pogba, söz konusu dört karşılaşmada yedi asist yaparak sezona yüksek perdeden bir giriş yaptı.

Premier Lig'de daha önce hiçbir dört maçta bu sayıya ulaşamamıştı.

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