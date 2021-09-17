Guardiola rest çekti: Özür dilemeyeceğim

Guardiola ile Manchester City taraftarlarının sözcüsü arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’ndeki Leipzig maçının ardından tribündeki boşluklara dikkat çeken Pep Guardiola’nın sözleri taraftar temsilcileri tarafından hoş karşılanmamıştı.

Manchester City’nin İspanyol menajeri, 38,062 seyirci önünde oynanan Leipzig mücadelesinin bitiminde, taraftarları Southampton maçında Etihad’ı doldurmaya davet etmişti.

“Cumartesi günü daha fazla seyirciye ihtiyacımız var. Herkesi Cumartesi saat 3’te stada davet ediyorum.”

"I'd like more people to come on Saturday, we need the people."



"I invite all our people to come Saturday, 3 pm, to watch the game."



A rallying cry from Pep Guardiola... pic.twitter.com/TJFd2zDHN4 — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 16, 2021

Taraftar derneğinden tepki geldi

City taraftar derneğinin genel sekreterliğini yapan Kevin Parker ise, Guardiola’nın kendi işine odaklanması gerektiğini söylemişti.

“Söyledikleri beni şaşırttı. Bu onu neden ilgilendiriyor, bilmiyorum. İnsanların Çarşamba akşamı saat 8’de Etihad’daki maça gitmeye çalışırken yaşayabileceği zorlukları anlamıyor.”

“Çocuklarıyla ilgilenmeleri gerekebilir, bütçeleri yeterli değildir, ayrıca hala covid ile ilgili sorunlar var. O kesinlikle dünyanın en iyi teknik direktörü, ve bence bu işe odaklanmalı.”

Guardiola kendini savundu

Southampton maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Guardiola, daha önce de benzer yorumlar yaptığını belirterek Parker’dan özür dilemeyeceğini söyledi.

“Leipzig maçından sonra stat dolu olmadığı için hayal kırıklığına uğradığımı söylemedim. Sözlerimi yanlış yorumladılar Söylediklerim için özür dilemeyeceğim.”

“Böyle bir açıklamayı kariyerimde ilk kez yapmıyorum, Barcelona ve Bayern Münih’te de yapmıştım. Zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra sahaya çıkacağız, Southampton’ın ise hazırlanmak için bir haftası vardı. Geçen sezon Ralph’in bize ne kadar zorluk çıkardığını hatırlıyorum.”

“Söylediğim şey gelen desteğin bizi mutlu edeceğiydi. 10,000, 50,000 ya da 40,000 farketmez, onları maçın keyfini çıkarmaya davet ettim. Desteklerine ihtiyacımız var. Beş sezonun ardından insanlar hala söylemek istediklerimi anlayamıyorsa, bunda kasıt ararım.”

“Kimsenin maça neden gelemediğini sorgulamadım. Gelemiyorsanız, gelmeyin. Gelebilirseniz bundan memnuniyet duyarız. Bay Parker yaptığı yorumları gözden geçirmeli. Ondan kesinlikle özür dilemeyeceğim.”

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