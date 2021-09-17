"27 gol attım, Kaka ve Benzema ile anlaştılar!"

Eski Real Madrid yıldızı, İspanyol kulübündeki günlerine geri dönerek, Benzema ile Kaka transferini sorguladığını söylüyor.

Gonzalo Higuain, Real Madrid'in eski günlerini yad ederken İspanyol devinin hırslı yapısını da gözler önüne serdi.

River Plate altyapısında yetişen Higuain, Avrupa arenasına ilk olarak 2007 yılında Real Madrid'e transfer olmasıyla çıktı.

5 sezon İspanyol ekibinin formasını terlerleten Arjantinli oyuncu, birçok yıldız ile aynı soyunma odasını paylaştı.

Gonzalo Higuain ne söyledi?

ESPN'e konuşan Gonzalo Higuain, Real Madrid günlerine geri dönerek Benzema ile Kaka transferini sorguladığını söyledi:

"Capello'nun beni ilk antrenmanda seçtiğini hatırlıyorum. Bir yıl sonra 27 gol atmıştım. Cristiano Ronaldo 26...

Sonucunda ise Benzema ve Kaka'yı getirdiler.

Dedim ki: Olamaz! Daha kaç gol atmam gerekiyor? Ben bir golcüyüm ve sen Benzema ile Kaka'yı getiriyorsun."

Ancak Higuain aynı pozisyonda rekabet olduğunda performansının arttığını da kabul ediyor:

"Karim geldi ve benim elimden gelenin en iyisini yapmamı sağladı.

Benzema ile sağlıklı bir rekabetimiz vardı. Müthiş bir forvet olduğunu görebiliyordunuz.

Ne yazık ki birlikte fazla oynayamadık."

Arjantin Milli Takımı'nın eski yıldızı, ülkesinin yıllar sonra gelen Copa America zaferinden oldukça mutlu olmuş:

"Cope America'yı kazandıklarında Messi, Di Maria ve Otamendi ile konuştum.

Leo bunun orada olmayanlar için de bir zafer olduğunu söyledi, bu beni çok mutlu etti. Şampiyon olmaya yakındım."

"Ancak Milli takıma geri dönmeyi mümkün görmüyorum."

Gonzalo Higuain'in kariyeri

Arjantin uyruklu Fransız oyuncu, kariyerine şu anda MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam ediyor.

Higuain, River Plate altyapısında başladığı kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea formaları terletti.

Napoli'den Juventus'a ise 90 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Juventus'taki ilk sezonunda toplamda 32 gol kaydetti.

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