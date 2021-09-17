"Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo'dan memnun değil"

Portekizli yıldızın transferi, Manchester United'da dengeleri bozdu mu?

Eski Manchester United yıldızı Dimitar Berbatov, Cristiano Ronaldo transferinin Edinson Cavani'yi mutsuz ettiğini söylüyor.

Cristiano Ronaldo sürpriz bir ayrılıkla Juventus'a veda ederek eski kulübü Manchester United'a döndü.

Portekizli yıldızın transferinin ardından takımın golcüsü Edinson Cavani yedi numaralı formasından vazgeçerek Ronaldo'ya devretti.

Dimitar Berbatov ne söyledi?

Daily Mirror'ın haberine göre Eski Manchester United oyuncusu Dimitar Berbatov, Ole Gunnar Solskjaer'in dikkatli olması gerektiğini söylüyor:

"Manchester United'lı Ronaldo, iki maçta üç gol attı. Kulüpte yarattığı etkiye şaşırmadım, sezon ilerledikçe daha iyi olacaktır."

"Gollerini ve takıma kazandırdığı aura'yı tartışamayız. Taraftarlar onu ilk maçında çok iyi karşıladılar ve o da onlara iki güzel gol hediye etti."

"Ole'nin diğer oyuncuları nasıl mutlu edeceğini görmek ise ilginç olacak. Edinson Cavani ve Anthony Martial'in yeteneklerini nasıl kullanacağına karar vermesi gerekecek.

Yeteneklerle dolu bir kadroyu yönetemediğinizde oyuncular kendilerini iyi hissetmezler. Edinson Cavani muhtemelen mutsuz.

Manchester United'da harika bir ilk sezon geçirdi ve yedi numaralı formasını kaybetti."

"Umarım Ole, Cavani ile takımla ilgili planları hakkında dürüst bir konuşma yapmıştır.

Bir oyuncu olarak bu durumu yaşadığınızda menajerinizin en iyi takımı oluşturması gerektiğini biliyorsunuz ama yedek bırakıldığınız an oynamak istediğiniz için mutsuz oluyorsunuz."

Büyük resim

Berbatov, Manchester United için önemli bir noktaya değiniyor. Muhtemelen Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon yaşayacağı sorunlardan biri de elindeki oyuncu kalitesi olacak.

Ancak Cavani bu tarz durumlara yabancı değil. Uruguaylı yıldız, PSG dönemlerinde de Neymar ile Kylian Mbappe'nin gölgesindeydi.

2020 yılında Neymar hakkında ESPN'e şunları söylemişti:

"Çok farklıyız, çok bir şey paylaşmadık ve farklı şekillerde düşünüyoruz."

"Ancak bu anlaşmamıza engel değil. Takımda arkadaş ya da kardeş olmak zorunda değiliz. Önemli olan sahada arkadaş olabilmek, birbirimizi korumak ve birbirimiz için koşmak."

Solskjaer ise oyuncularının oynamadıkları için sorun yaşayabileceği konusuyla ilgili basına verdiği demeçte şunları söylemişti:

"Bence yeterince rekabetçi bir kadromuz var böylece takıma katkıda bulunan ve gerçekten hak edenler sahada olacak.

Bence herkes Manchester United'ın bir parçası olmak ister. Buradayken keyfini çıkarmanız lazım belki de harika bir dönem yaşayacaksınızdır."

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