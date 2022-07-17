Sekiz yaşında adım attığı Manchester United'da A takım kampına davet edilen genç oyuncu, kiralık olarak başka bir takıma gidebilir.

Manchester United'ın genç yıldızı Zidane Iqbal, takımının yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kampta Erik ten Hag'ı etkilemek için elinden geleni yapacağını söyledi. United'ın yeni teknik direktöründe iyi bir izlenim bırakabilmek için çok çalıştığını belirten 19 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak başka bir takıma gitme seçeneğine de sıcak baktığını belirtti.

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"Sezon öncesi kampına dahil edildiğimde bunun A takım kadrosunda yer alabilmek için bir fırsat olabileceğini düşündüm. Küçük yaşlardan bu yana topun her zaman ayağımda olmasını istiyorum ve bu şekilde oynamaya devam edersem, pişman olmayacağıma inanıyorum.

"Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Son zamanlarda bana olan desteklerinden ötürü taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Bana hissettirdikleri gerçekten de inanılmaz duygular.

"Manchester United'ı severek büyüdüm ve sekiz yaşımdan bu yana bu kulüp için oynuyorum. Bangkok'ta 90 bin kişinin önünde oynamak hayalini kurduğum bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini tarif etmem kolay değil ama yine de kiralık olarak ayrılmam için bir teklif gelirse bunun artılarını ve eksilerini düşünürüm. Şu an konuşmak için çok erken. Geleceğin neler getirip, götüreceğini hep beraber göreceğiz"

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Iraklı oyuncu United'ın Liverpool'u 4-0 ve Melbourne Victory'yi 4-1 yendiği maçlarda forma giyse de 7 Ağustos'ta oynanacak Brighton karşılaşmasında kadroda yer alıp almayacağı netleşmedi. Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde dört maça çıkan Iqbal, bu karşılaşmalara bir gol ve bir asist sığdırırken, Irak A Milli Takımı ile de iki maçta şans bulmuştu.

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