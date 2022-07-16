Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini Fenerbahçe olarak açıkladı

Burak Yılmaz, Dünya Kupası play-off yarı finalinde kaçırdığı penaltı sonrası milli takıma veda etmişti.

Türk futbolunun en büyük golcülerinden olan Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa samimi açıklamalarda bulundu.

'Kral' Süper Lig'deki favori gördüğü takımı açıklarken kariyeri hakkında da merak edileleri yanıtladı.

"Bu sezon Süper Lig'de çok çetin bir şampiyonluk yarışı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. Harika bir hocası var.

"Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Ben Türk'üm. Türk takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Galatasaray'a Okan Abi geldi. Abdullah Avcı hak ettiği şampiyonluğu kazandı. Zaten Beşiktaş desteklediğim takım. Ali Koç'u da çok severim.

Fortuna Sittard projesi

Lille'den ayrıldıktan sonra Hollanda ekibi Fortuna sittard'a imza atan Burak Yılmaz, transfer sürecini ve projeyi değerlendirdi.

"Bana çok büyük bir projeyle geldiler. 2 senesi oyuncu, 3 senesi antrenör olarak. Bana inandılar. Beraber gelişebileceğimize inandılar. Bana Türkiye'den böyle bir teklif gelmedi. Çok mutluyum ve huzurluyum. 3 senelik bölüm hocalık mı olur sportif direktörlük mü olur bilmiyorum, onu konuşmadık.

"Şu andaki isteğim antrenör olmak. Kulübümüz de bana hem sözlü hem de yazılı olarak çok güzel bir teklif sundu. Açıkçası insanlar, kariyerimde düşüş mü oldu diye düşünüyorlar ama hayır. Ben tam tersi, kariyerimde bir adım olarak görüyorum. Çünkü 5 senelik, futboldan sonrasını da planladığım bir proje."

Milli takım konusu

Dünya Kupası play-off yarı finalinde kaçırdığı penaltı sonrası milli takıma veda eden Burak Yılmaz, bir daha ay yıldızlı formayı giymeyeceğini açıkladı.

"Ben bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım. Bundan sonra döneceğimi düşünmüyorum. Sakatlık veya başka bir durum olursa elbette yardımcı olurum ama milli takıma dönmeyeceğim. Bu sadece fiziksel verilmiş bir karar değil. Mental olarak zorlandığımı hissettim. Penaltıyı kaçırdıktan sonra verdiğim bir duygusal karar değildi.

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