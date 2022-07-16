Polonyalı yıldızın yeni takımındaki yıllık ücreti beklendiği ölçüde yüksek değil.

Barcelona, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi 50 milyon euro'ya transfer ederek yaz döneminin en sükseli hamlesine imza attı.

Sekiz yıldır formasını giydiği Bayern Münih'teki son antrenmanına çıkan golcü oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Sağlık kontrolleri için İspanya'ya gidecek olan Lewandowski prosedürler tamamlandıktan sonra resmen Barcelonalı olacak.

Lewandowski, Barcelona'da ne kadar kazanacak?

33 yaşındaki oyuncu aylardır hayalini kurduğu transferin gerçekleşmesi için Bayern Münih'tekine kıyasla maaşında ciddi bir indirime gitti.

Marca'nın haberine göre; Bayern Münih'te yılda 23 milyon euro kazanan 33 yaşındaki yıldız, Barcelona'da 17.6 milyon euro alacak.

5.4 milyon euro'dan vazgeçen Lewandowski'nin vergiler düşüldükten sonra eline geçecek net miktar ise 9 milyon euro.

La Liga'da ilk dokuzun dışında kaldı

Marca, Mart ayında İspanya Ligi'nin en fazla kazanan 10 oyuncusunu açıklamıştı. O tarihte listenin başını çeken Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılmış olsa da, diğer dokuz isim hala İspanya'da top koşturuyor.

Listenin tamamını Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'de oynayan isimler oluştururken, ilk dokuzda son şampiyondan beş oyuncu bulunması dikkat çekiyor.