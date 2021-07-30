Manchester City'ye 15 yaşında sol bek

Birçok önemli isimle yollarını ayıran Pep Guardiola'nın takımının ilk takviyesi 15 yaşındaki sol bek Max Alleyne oldu.

Finalde kaybettiği Şampiyonlar Ligi'ni gelecek sezon kazanmak isteyen ve bu doğrultuda Harry Kane'yi kadrosuna katabilmek için yoğun bir mesai harcayan Manchester City geleceğe dönük transferleri de ihmal etmiyor. Pep Guardiola'nın takımının yaptığı son takviye ise 15 yaşındaki sol bek oyuncusu Max Alleyne oldu.

Southampton altyapısında forma giyen ve City'nin yanı sıra Chelsea ile Tottenham'ın da ilgilendiği genç oyuncuyu için 1.8 milyon euro ödemeyi kabul eden Manchester City genç oyuncuyu renklerine kattı. Alleyne geçtiğimiz sezon Southampton'un U18 takımıyla Premier Lig'in U18 karşılaşmalarında da şans bularak dikkatleri çekmişti.

Altyapıda şans bulacak

Bu sezon Angelino, Jack Harrison, Lukas Nmecha, Sergio Agüero, ve Eric Garcia gibi oyuncularıyla yollarını ayıran City'nin ilk takviyesi olan 15 yaşındaki oyuncunun ilk yıllarında A takım kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor. Alleyne bu sezon City altyapısına katılacak ve gelişimine göre farklı takımlara kiralanacak ya da A takım kadrosuna alınacak.

Öte yandan Harry Kane transferinin yanı sıra Jack Grealish'i de kadroya katmak isteyen City bu transfer için Aston Villa ile olan görüşmelerini de sürdürüyor. Agüro'nun ayrılmasıyla hücum hattında sayısal olarak da eksilen İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Premier Lig'de dengeleri değiştirebilecek önemli isimlerle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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