Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'den ayrılık itirafı

İngiliz forvet, daha fazla süre alabileceği bir takıma gidebilir.

Raheem Sterling, Manchester City'den ayrılmaya açık olduğunu kabul ederken, İngiltere dışında oynamayı çok istediğini de açıkladı.

2015 yılında Liverpool'dan 50 milyon sterlin karşılığında transfer edilen İngiliz forvet, kariyerinin son altı yılını Manchester City'de geçirdi.

Yetenekli kanat oyuncusu, Pep Guardiola'nın takımının birçok yerel kupa ve üç Premier Lig şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Ancak bu sezon yedek kulübesine mahkum kaldı ve ocak ayında kulüpten ayrılmayı düşünüyor.

Ne söylendi?

New York'taki Financial Times Business of Sport ABD zirvesindeki bir röportajda konuşan Sterling, şunları söyledi:

"Daha fazla süre almak için başka bir yere gitme seçeneğim olsaydı, buna açık olurdum. Dediğim gibi futbol benim için en önemli şey. .

"Gençliğimden beri kendime koyduğum zorluklar ve hayallerim var. Bir İngiliz oyuncusu olarak hep Premier Lig'i düşündüm. Belki bir gün yurt dışında oynamak isterim. Nasıl olduğunu görmek isterim. Bu meydan okumaya karşı gelebilirim."

Son aylarda Etihad Stadı'nda yedek kalan 26 yaşındaki futbolcu, bu konuya da değindi.

"Şikâyet edecek biri değilim. İşime devam ediyorum. Yapmam gerekeni yapıyorum ve oynamak için can atıyorum. Düzenli olarak oynadığımda düzenli olarak gol atıyorum.

"Çocukluğumdan beri futbol, hayatımdaki en önemli şey oldu. Futbol oynadığım zaman mutluluğumu buradan alıyorum. Tabii ki ailemle zaman geçirmek de bir mutluluk ama benim için futbolun ayrı bir yeri var.

"Günün sonunda, eğer futbol benim için belli bir standartta değilse, gerçekten en mutlu kişi olamam. Belli bir seviyede futbol oynamam gerekiyor. Goller atıp eğlenmem gerekiyor."

Sterling'in City'deki son dönemi

İngiliz oyuncu, bir zamanlar Pep Guardiola'nın ilk 11'inin vazgeçilmeziydi. Ancak son 33 maçının 16'sında kadroya girebildi.

Sterling, City'nin bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 maçın yedisinde yedek kulübesindeydi ve sadece bir gol atıp bir de asist yapabildi.

Sterling'i hangi kulüpler istiyor?

Eski Liverpool yıldızı, hem kulüp hem de uluslararası düzeyde elit sahnede kanıtlanmış bir oyuncu olduğu için, transfer dönemi açıldığında ilgi odağı olacaktır.

İspanyol devi Barcelona son zamanlarda Sterling'e ilgi duyuyor, ancak bildirildiğine göre mevcut finansal sorunlar nedeniyle bir kiralık anlaşması yapabilecekler. Real Madrid de City forveti için olası bir sonraki hedef olarak lanse ediliyor.

Sterling'e Premier Lig'de Arsenal ve Newcastle da talip olabilir.

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