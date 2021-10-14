Barcelona'dan Pedri için ödenmesi 'imkansız' serbest kalma maddesi

18 yaşındaki İspanyol futbolcu, geleceğini Barcelona'ya teslim etti. Barça sözleşmeye ödenmesi imkansız bir serbest kalma maddesi koydu.

Barcelona, Pedri Gonzales'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

La Palmas altyapısında yetişen Pedri, 2019'da 20 milyon euro karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.

2019/20 sezonunu Las Palmas'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, Barça'ya dönmesinin ardından takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Pedri'nin Barcelona'daki sözleşme detayları

Pedri'nin Katalan devi ile sözleşmesi 2022 yazında sona eriyordu. Bir süredir oyuncuyla sözleşme yenileme çalışmaları yapan Barcelona, 18 yaşındaki oyuncuyu 2026 yazına kadar takımda tutacak anlaşmayı yaptı.

Pedri'nin Barça'da serbest kalma maddesi ise 1 milyon euro olarak belirlendi.

Pedri'nin rekorları

2021/22 sezonunda Barcelona ve İspanya Millî Takımı ile 74 maça çıkan Pedri, Avrupa'daki diğer tüm oyunculardan daha fazla forma giyen isim oldu.

2020/21 sezonunda Barça ile 53 maça çıktı ve Katalan devi ile İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda İspanya forması ile son 16 turunda Hırvatistan'a karşı mücadele veren Pedri, turnuvada 17 yıllık bir rekoru tarihe gömdü.

Barcelonalı futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde bir eleme maçında 11’de başlayan en genç futbolcu oldu. 18 yaş 215 günlük olan Pedri, 29 gün farkla rekorun yeni sahibi oldu.

Eski rekor Wayne Rooney’e aitti. İngiliz futbolcu, Portekiz’de düzenlenen EURO 2004’te Portekiz karşısında 11’de maça çıktığında 18 yaş 244 günlüktü.

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