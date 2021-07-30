Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Manchester City, İngiliz futbolunun son dönemdeki yıldızı Jack Grealish'in peşinde.

Efsane oyuncu Sergio Agüero'nun sona eren kontratının ardından Lionel Messi ile birlikte oynamak için Barcelona'nın yolunu tutmasıyla beraber hücum hattını güçlendirmek için arayışlara başlayan Manchester City, Aston Villa'dan Jack Grealish'i kadrosuna katarak Premier Lig tarihinin en pahalı transferine imza atmaya hazırlanıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre Tottenham'dan Harry Kane ile de ilgilenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın önceliği Grealish olacak. Bu transfer için 117 milyon euroluk bir teklif sunan Manchester City, mutlu sona ulaşması halinde Manchester United'ın Premier Lig'in transfer rekoru kırılmış olacak.

Önceki rekor Pogba'ya aitti

Juventus'tan Paul Pogba'yı 104 milyon euro'ya renklerine katan Manchester United'ın bu rekorunu geçmeye hazırlanan Manchester City, bu transferi önümüzdeki birkaç gün içerisinde sonuçlandırmayı umuyor. Önümüzdeki Pazartesi günü Aston Villa ile antrenmanlara başlayacak olan Grealish, İngiltere ile EURO 2020'de de oynamıştı.

Öte yandan yıldız oyuncuya haftada 150 bin euro kazanacağı yeni bir sözleşme teklif eden ancak olumsuz cevap alan Aston Villa'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Grealish geride bıraktığımız sezonda takımıyla 26 Premier Lig karşılaşmasına çıkarken, bu maçları altı gol ve 10 asistle tamamlayarak sezonun dikkat çeken isimlerinden oldu.

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