Manchester City menajeri Pep Guardiola: "Verratti'ye aşığım!"

PSG'de Neymar, Lionel Messi ve Kylian Mbappe olabilir, ancak İspanyol menajerin kalbini kazanan İtalyan orta saha oyuncusu.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, İtalyan orta saha oyuncusu Paris Saint-Germain'in Salı günü Şampiyonlar Ligi zaferine yardım etmesinin ardından Marco Verratti'ye "aşık" olduğunu söyledi.

Verratti ve PSG, Parc des Princes'te Manchester City'yi 2-0 mağlup ederken golleri Idrissa Gueye ve Lionel Messi kaydetti.

Messi yeni kulübü için ilk golünü atmasına rağmen, Guardiola'nın kalbini gerçekten kazanan başka biri vardı.

Guardiola'nın Verratti'ye olan aşkı

Karşılaşmanın ardından konuşan Manchester City Menajeri Pep Guardilola, Veratti için şu ifadeleri kullandı.

"Ona aşığım. Olağanüstü biri"

"Baskı altında bile orta sahada alan açmayı sağlayan pasları bulmayı başarıyor.

Uzun paslar için oynayan bir oyuncu değil ama oyunu geliştirmek için ona her zaman güvenebilirsiniz. İkinci yarıda onu daha iyi kontrol etmeyi başardık ama ilk yarıda gerçekten olağanüstüydü."

'İki çözüm biliyorum: Savunmak ve dua etmek"

Manchester City, maç boyunca çok sayıda net şansı olmasına rağmen, PSG'ye karşı gol atamadı.

Guardiola, "Onlar olağanüstü oyuncular, Barça'daki Messi-Suarez-Neymar gibi. Bu oyunculara sahip olan pek fazla takım yok. PSG'de onlara sahip. Onları kontrol edemeyiz. İki çözüm biliyorum: savunmak ve dua etmek ya da topu alıp onunla yaratmak." dedi.

"Messi'yi 90 dakika kontrol etmek zor. Onu durdurmak zor ve topla buluşmasını en aza indirmemiz gerekiyordu.

Bu gece iyi ya da kötü ama bildiğimiz şeyi yaptık, ama biz neysek oyuz.

Bu gece ayrıca olağanüstü olan ve Neymar ile bağlantı kurmayı başaran Verratti de vardı."

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