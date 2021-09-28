Lucas Ocampos: Lionel Messi basit bir adam

Sevilla'nın kanat oyuncusu, Arjantinli yıldızın mütevazılığını vurguladı.

Paris Saint-Germain süperstarının tüm zamanların en iyisi olmasına rağmen mütevazı olduğunu söyleyen Lucas Ocampos'a göre Lionel Messi normal bir adam.

Messi, Barcelona formasıyla ilk maçına 2004 yılında 17 yaşındayken çıktıktan sonra, oyunun zirvesinde 17 yıllık şanlı bir kariyere sahip oldu.

Arjantinli, birçok La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı ve Barça'nın tüm zamanların en skorer oyuncusu oldu. Ancak kulübün yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

Ne söylendi?

Sevilla'nın kanat oyuncusu, Goal'e yaptığı açıklamada "Leo normal bir adam" dedi ve şöyle devam etti:

"Tıpkı TV kameraları önünde ve sahada gördüğünüz gibi. Size sıradan adamlardan biriymiş gibi hissettiren biri.

"Tüm zamanların en iyisi olmasına rağmen sakin, alçakgönüllü ve basit bir insan."

Ocampos, Messi'nin Barça'dan sürpriz bir şekilde ayrılışını hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Gerçek şu ki, artık Barcelona'da olmadığını anlamak zor ve artık ona karşı oynayamazsınız.

"Onun La Liga'da olmamasının utanç verici olduğunu düşünüyorum."

Thilo Kehrer ne söyledi?

Messi'nin niteliklerini tartışan bir diğer adam da, Parc des Princes'te eski Barça kaptanından bir şeyler öğrenmekten mutluluk duyan PSG takım arkadaşı Thilo Kehrer.

Alman savunma oyuncusu Süddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda, Messi ile ilgili şunları söyledi:

"Her gün bu kadar bireysel kalitede oyuncularla , Messi gibi oyuncuya karşı antrenman yapmak, her gün yeni bir şeyler öğrenmeniz anlamına geliyor.

"Otellerin dışında, antrenman sahasının dışında daha da fazla taraftar görebilirsiniz.

Her yerde belli bir saygı olduğunu fark ediyorsunuz.

Bu mantıklı çünkü Leo Messi, 15 yıldır kesinlikle birinci sınıf bir performans sergiliyor."

Daha fazlası için:

ÖZEL | "Johan Cruyff için 'tam bir felaket' dediler, ama bana gol atmasına izin vermedim"

UEFA'dan Barcelona, Juventus ve Real Madrid hakkında Avrupa Süper Ligi kararı

Sörloth, Türkiye - Norveç maçında oynayacak mı?

https://www.goal.com/tr/haber/soerloth-tuerkiye-norvec-macinda-oynayacak-mi/bzgru4coyr6i1ao0dq87y8i4c